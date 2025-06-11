Passionnés de modèles réduits : vos avions RC préférés ?

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Auteur Message

paul schlitt
Membre

Inscrit le 11/06/2025
1 message posté

 # 3 novembre 2025 09:04
Bonjour à tous,
Je suis passionné par les avions RC et j’aimerais échanger avec d’autres pilotes sur vos modèles préférés, vos réglages radio, et vos conseils pour le vol stable.
J’utilise principalement des modèles Dynam et E-flite — et vous ?
Merci et bons vols à tous !
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