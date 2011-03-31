recherche terain

Bonjour a toutes et a tous je suis a la recherche d'un terrain pour pouvoir voler en pendulaire n'importe quoi terrain privé club agriculteur j'ai besoin de mettre ma machine a l'abri et pouvoir decoller en sécurité ..je suis region 05 je cherche un endroit qui devrait se trouver dans un rayon de 1h00 max de mon village dans les hautes alpes ROSANS c'est limite drôme , je suis desespéré je vais de problémes en problémes faut vraiment que je trouve une solution je suis tellement au bout du rouleau que je suis prêt a vendre cet appareil avec lequel je n'ai jamais voler et tout abandonner .

Une longue histoire , ..

Merci pour votre attention .