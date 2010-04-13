Vols circulaires au-dessus d'Aix en Provence

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aeropassion
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 # 11 mars 2026 00:31
Bonjour, ce n'est pas la 1ère fois que je vois un Cessna 182 faire de nombreux vols circulaires au-dessus de la ville d'Aix en Provence. Ce 10 mars 2026, c'était entre 19h30 et 20h30.
Le C182 est immatriculé F-GUTB et identifié sur Flightradar24 comme RPOL13.
POL comme Police?
Savez-vous à quoi peuvent servir ce type de vols au-dessus d'une zone urbaine, qui plus est de nuit ?

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TOTORO
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432 messages postés

 # 11 mars 2026 14:47
Oui c'est possible. Il existe des brigades aéronautiques dans la police. Les agents effectuent des surveillances.

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David D.
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