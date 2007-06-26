l'uniforme de pilote

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anna998

Membre Inscrit le 03/03/2013

3 messages postés # 3 mars 2013 13:47

bonjour, je suis une élève de 3eme et dans mon collège, je traite un theme de convergence, j'aimerais prendre contact avec un pilote pour en savoir plus svp

merci de bien vouloir me donner un numéro de téléphone ou un email pour avoir plus de renseignements, a très vite

eolien

Membre Inscrit le 30/01/2008

6 998 messages postés # 6 mars 2013 12:25

Bonjour Anna, des précisions sur la question, SVP. Merci

Eolien

anna998

Membre Inscrit le 03/03/2013

3 messages postés # 6 mars 2013 20:12

oui bien-sur donc c'est censé être une interview de base. les questions :



1) quel est l'origine de votre uniforme ? (dates, fonctions...)

2) quelles sont les raisons pour lesquelles vous devez le porter ?

3) lorsque vous le porter avez vous l'impression :

- d’être supérieur ou différent des autres ?

- d'avoir plus de responsabilités ?

- que votre langage ou/et votre comportement change ?

4) vous sentez vous a l'aise avec ?

5) préférez vous être avec ou sans votre uniforme ?

6) etes vous obliger de le porter ?

7) quel regard portent les gens sur cet uniforme ?

Vector

Membre Inscrit le 26/06/2007

4 013 messages postés # 6 mars 2013 21:57

Une histoire d'uniformes :

J'étais avec un copain pilote à Tahiti qui avait volé sur pas mal de machines jusqu'au 737 et qui était de plus capitaine de goélette.

Nous étions en route pour Ottawa et sur le chemin, nous apercevons un magnifique aéroport à peu près désert, mais avec un bar accueillant car il faisait soif en milieu d'après-midi et en plein été.

Arrive la pointe de trafic local sous la forme d'un Beech 99 avec deux passagers et d'un commandant de bord comme on les aime : uniforme soigneusement repassé, 4 galons bien brillants et la démarche assurée avec des chaussures bien cirées. Il passe à côté de nous et hèle un des employés de l'aéroport.

Hé, toi, viens ici il y a des bagages à décharger. Le gars amène un grand chariot et sort de la soute avant deux petites mallettes, visiblement de fonctionnaires ou assimilés, enfin presque 15 kg pour les deux.

Quand le galonné repasse à côté de nous, Michel me dit d'une voix assez forte pour qu'il l'entende. Tu vois quand j'avais ma compagnie à Tahiti, c'est moi qui sortais les bagages des passagers, ça réduit les frais généraux. Et il ajoute, c'était souvent Jacques Brel et lui et sa copine, ils voyageaient avec beaucoup plus de deux valises ! nous avons eu droit à un regard fulgurant rehaussé par une une casquette neuve.

Vive l'uniforme qui fait de vrais hommes !

J'ajouterai que Mermoz qui fut quand même le premier chef-pilote d'Air France ne portait jamais son uniforme et imposait tout de même le respect dans et hors de l'avion. Autres temps, autre moeurs ! (Dernière édition le 6 mars 2013 22:02)

_________________

" Des trolls, n'en jetez plus, la cour est déjà pleine !"

Vector

eolien

Membre Inscrit le 30/01/2008

6 998 messages postés # 6 mars 2013 23:18

... donc c'est censé être une interview de base. les questions :



1) quel est l'origine de votre uniforme ? (dates, fonctions...)

Je suis un cas particulier car je n'ai été copilote que quelques mois. J'ai travaillé dans diverses compagnies, sous divers cieux, mais toujours comme commandant de bord.

Je suis rentré à Air France directement commandant de bord.



2) quelles sont les raisons pour lesquelles vous devez le porter ?

La tradition. L'autorité. L'ordre. Un repère pour tous les métiers qui gravitent autour de l'avion (Mécanique, opérations, escale, sureté, commissariat, police ...)



3) lorsque vous le porter avez vous l'impression :

- d’être supérieur ou différent des autres ?

• on s'habitue ... au sentiment d'être le patron d'un système complexe.



- d'avoir plus de responsabilités ?

• Fatalement, le commandant de bord est responsable.



- que votre langage ou/et votre comportement change ?

• Oui, la vigilance est indispensable dans ce que je considère comme un métier à pièges ...



4) vous sentez vous a l'aise avec ?

• Oui, ... au bout de tant d'années ...

Et puis, nous ne sommes pas des stars : opérations ... navette ... avion ... navette ... hôtel ... dodo !



5) préférez vous être avec ou sans votre uniforme ?

• Personne ne m'a jamais vu en uniforme en dehors du travail.



6) etes vous obliger de le porter ?

• Oui, c'est règlementaire : les détails de l'uniforme sont très précisément décrits, pour tout l'équipage.

Dans le métier, c'est aussi un sésame qui ouvre les portes ...



7) quel regard portent les gens sur cet uniforme ?

• Autant de regards autant de sentiments ...



N'oubliez pas une chose, culturellement, l'aviation est une héritière de la Marine.

On en a repris beaucoup d'habitude. (uniforme, vocabulaire,...)



Si vous avez besoin d'autres détails, n'hésitez pas ...



Bonne soirée,

Eolien (Dernière édition le 6 mars 2013 23:24)

anna998

Membre Inscrit le 03/03/2013

3 messages postés # 7 mars 2013 18:37

Tout d'abord mon chère jean je remarque que tu as vécu beaucoup de choses dans ton métier. C'est que tu as raison en plus de cela, l'uniforme ne fait pas la personne d'où le thème dont je t'ai parlé "de l'être au paraître". Ensuite, merci éolien pour ces réponses j'en prend notes

Fishbed21

Membre Inscrit le 27/05/2013

1 639 messages postés # 15 juillet 2013 08:15

Oui, l'uniforme est la clef de voûte qui maintient un certain état d'esprit : Celui du vrai pilote...



Dans ma spécialité, il est obligatoire, pour les pays tempérés, froids à très froids.



J'ai trois combinaisons en coton, vert Kaki, plus une bleue en Nomex et une combinaison de plongée "grand froid". Un blouson en cuir ocre, avec fourrure.



Pour les pays chauds :



Short/claquettes, chemise à fleurs, Ray Ban et une bible.

_________________

L'alcool ne résout pas les problèmes, ceci dit, le lait et l'eau non plus...

Crouze

Membre Inscrit le 01/04/2015

4 messages postés # 1 avril 2015 17:59

Eolien: "Je suis rentré à Air France directement commandant de bord."





Bonjour Eolien,



Vous pouvez préciser, cette embauche CDB direct à Air France?



Je suis curieux, n'est ce pas...



Cordialement,



Crouze (Dernière édition le 1 avril 2015 18:00)

Darine75

Anonyme Inscrit le 16/12/2014

52 messages postés # 29 mai 2015 14:23

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alexseenqqq

Anonyme Inscrit le 15/09/2025

1 message posté # 15 septembre 2025 23:35