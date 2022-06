Vidéo à Tours

Je souhaiterai revoir les épisodes sur la formation à Tours des pilotes de chasse...5 épisodes de plus ou moins 30 minutes, commençant par le simulateur, et terminant par le maccaronage!



Est ce que quelqu'un est en la possession de ces reportages?

J'ai appelé France 5 pour savoir si il comptait repasser ces épisodes, ils m'ont répondu que ce n'était pas au programme

et qu'il l'avait déja passé deux fois car la demande était vaste...



Donc, faites moi signe pour savoir si il existe un site qui répertorie ces épisodes, ou si il est possible de les télécharger...



Merci d'avance.