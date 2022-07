Formation pilote de ligne - Besoin d’aide

Bonjour à tous, merci de passer sur mon fil de discussion et de prendre votre temps,pour lire ce message je vous en suis très reconnaissant, comme vous le savez la situation a évolué due à l’apparition du corona virus. Cependant, je garde ma motivation pour une carrière professionnelle dans cette voie, l’aéronautique et plus précisément le pilotage. Tout d’abord je m’appelle Steven, j’ai actuellement 17 ans et je passe en terminale pour l’année 2020-2021. Je fais l’équivalent d’un bac S (avec options Mathématique et physique chimie). Je pilote déjà en aérodrome privé afin de passer mon ppl et m’avancer dans ce monde. :pekin:

Le problème est que je n’ai aucun contact pilote et je suis un peu perdu :tss: , j’ai plusieurs questions a propos de ce domaine mais voici mes 3 principales :



1- Je souhaite continuer mes études dans la filière autodidacte par une école privée afin d’être encadré et assuré pour passer mes diplômes types Airways Collège. Mais, devrais-je suivre une formation après le bac type prépa scientifique, école d’ingénieur ou autre ? N’est ce pas une perte de temps que d’aller directement droit au but ? :mef:





2- Dans le cas où ce serait nécessaire quel est le meilleur entre la prépa de 2 ans avec spécialité aéronautique si cela existe et l’école d’ingénieur aéronautique (sachant que je veux être pilote et non mécanicien ou autre et aussi prenant compte que je ne suis pas forcément très fort ).



3- Sommes nous sure d’avoir un débouché en compagnie aérienne (n’importe laquelle) après tout ces efforts fournis ? ;D





Je souhaite remercier à l’avance ceux qui porterons attention à ce sujet et auront l’amabilité de répondre, Steven.