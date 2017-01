Histoire de l'aéronautique

Ca s'est passé un 26 janvier :

1911 : Glenn Curtiss effectue le premier ammerrissage volontaire en avion. Il redécolle ensuite depuis l'eau dans la baie de San Diego.

1939 : Barcelone, la capitale de l'Espagne républicaine est capturée par les forces de l'Espagne nationaliste.

1946 : L'USAAF créé le premier groupe expérimental de missiles guidés à la base d'Eglin en Floride.

1946 : Le Colonel William H. Council effectue un vol de records à bord d'un Lockheed P-80 Shooting Star. Il part de Long Beach à Los Angeles et rejoint La Guardia à New York. C'est à l'époque la traversée la plus rapide des Etats-Unis. Les 2 145 nautiques (3 975 kilomètres) sont parcourus en 4 heures 13 minutes et 26 secondes à la vitesse moyenne de 507 nœuds (940 kilomètres par heure). C'est aussi le plus long vol sans escale d'un avion à réaction.