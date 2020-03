Journée internationale des droits des femmes : French Bee réalise un vol entièrement féminin

Article publié le 10 mars 2020 par David Dagouret

Le 8 mars, la compagnie française a réalisé un vol entièrement féminin à destination de La Réunion dans la cadre de la journée internationale des droits des femmes.

French Bee a annoncé, qu'à l'occasion de la journée internationale des droits des femme, elle avait réalisé le 8 mars 2020 un vol composé d'un équipage 100% féminin. Le vol BF700, prévu au départ d'Orly 4 et à destination de Saint-Denis de La Réunion, a été opéré en A350-900.

Aux commandes : Claire Fremery, le Commandant de bord, accompagnée de Patricia Ortiz de Vinastre Gutierrez et de Franziska Weber, copilotes. Toutes trois ont une grande expérience dans leurs fonctions.

Sur ce vol entre Paris et l'Océan indien d'un peu plus de 11 heures, dix personnels navigants commerciaux (PNC) féminins ont assuré le service commercial et la sécurité des passagers.

Claire Fremery, Commandant de bord A350 chez French bee, a déclaré: "l'ensemble de l'équipage et moi-même sommes très fières d'avoir eu l'opportunité d'opérer un vol entièrement féminin. Grâce à cette opération, nous espérons avoir pu marquer les esprits des jeunes femmes à bord et au sol, afin qu'elles soient de plus en plus nombreuses à rejoindre les métiers de l'aérien. Ce vol, c'est aussi une façon de rendre hommage à toutes les femmes et tous les hommes qui se sont battus afin que nous puissions prendre les commandes."

Muriel Assouline, Directrice Générale de French bee, a déclaré : "à ce jour, French bee a recruté jusqu'à 6 femmes pilotes, une réussite pour une compagnie de notre taille. Cette opération est importante à nos yeux, car elle contribue à inciter les femmes à poursuivre leur rêve et oser choisir l'aéronautique, un secteur passionnant !."





