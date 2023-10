Accident vol 302 Ethiopian 737 Max

Auteur Message

pesawat

Membre Inscrit le 06/01/2007

1 195 messages postés # 10 mars 2019 16:07

Bonjour a tous,

Encore un malheureusement, ce système anti-décrochage ne fonctionne vraiment pas, c'est évident maintenant.

La recommandation en novembre 2018 de la FAA n'a pas suffit, les pilotes n'ont pas le temps d'analyser la situation et le comportement du 737 max qu'il pique, déjà qu'après le crash de lion air les pilotes avaient appris l'existence de cet ordinateur qui pousse le manche pour soit disant éviter le décrochage avec étonnement, là il faut modifier cela très vite, faire des SB et modifier en profondeur le système qui part d'un bon sentiment mais qui, dés qu'il y a des souçis avec les pitots et sondes AOA , fait fonctionner l'actuator et pousse le manche meme en pilotage manuel apparemment.

Laissons les pilotes piloter, trop de systèmes tueront le pilotage et surtout une formation pour bien réagir afin de déconnecter le système automatique anti decrochage, que la déconnexion se fasse aisément, nous on veut juste voyager d'un point A a un point B sans souçis, pensées aux victimes et leurs familles.

TAMERL

Membre Inscrit le 03/07/2012

1 926 messages postés # 11 mars 2019 03:12

Attendons d 'avoir les résultats des enregistreurs de vol avant de formuler des hypothèses ou de tirer des conclusions hâtives

sur cet accident

TOTORO

Responsable Inscrit le 31/03/2011

385 messages postés # 11 mars 2019 09:58

Entièrement d'accord, même s'il s'agit encore d'un Boeing 737 Max, attendons de voir les circonstances exactes de cet accident.

_________________

David D.

Rédacteur et responsable médias d'AeroWeb-fr.net -

Mes photos _________________David D.Rédacteur et responsable médias d'AeroWeb-fr.net - Aeroweb Mes photos sur pictaero

okhly

Membre Inscrit le 11/05/2008

1 401 messages postés # 11 mars 2019 10:19

https://www.youtube.com/watch?v=q5QnJ9OHkBI



captain 8000h copi 200h !



avant de se crasher l'équipage à demander à revenir se poser et signaler un problème d'anomalie sur l'info de vitesse et des difficultés de contrôle de l'avion .

_________________



okhly

Membre Inscrit le 11/05/2008

1 401 messages postés # 11 mars 2019 10:31

https://www.youtube.com/watch?v=bzmO4xmqQXc



ce devrait être la bonne vidéo montrant la trajectoire .

_________________



okhly

Membre Inscrit le 11/05/2008

1 401 messages postés # 11 mars 2019 17:03

okhly

Membre Inscrit le 11/05/2008

1 401 messages postés # 11 mars 2019 17:31

TOTORO

Responsable Inscrit le 31/03/2011

385 messages postés # 11 mars 2019 20:33

Et pendant ce temps là BFM TV raconte n'importe quoi !!!

BFMTV

_________________

David D.

Rédacteur et responsable médias d'AeroWeb-fr.net -

Mes photos _________________David D.Rédacteur et responsable médias d'AeroWeb-fr.net - Aeroweb Mes photos sur pictaero

okhly

Membre Inscrit le 11/05/2008

1 401 messages postés # 13 mars 2019 14:20

http://fr.reuters.com/news/currencies

La fin de l'article révèle que d'autres comportements anormaux ont été rencontrés y compris en PA . Ce que Boeing a clairement déjà admis c'est que le 737 Max présentait un pitch up aux incidences moyennes . C'est un défaut de conception surprenant qui aurait dû être vu en soufflerie et le dessin du prototype modifié en conséquence . Pour des raisons de sous il est possible que les essais en soufflerie aient été by passés ? Reste que les essais en vol ont identifié le problème et la direction de programme a préféré la rustine logiciel à une solution aérodynamique ( modification de structure ) plus chère car plus longue à mettre en oeuvre .

C'est aujourd'hui un comportement récurrent que d'utiliser du logiciel pour masquer des défauts techniques et c'est bien regrettable .

les "boîtes noires " doivent être acheminées vers un pays capable de les lire . Cela signifie qu Ethiopian Air ne doit pas souvent s'y référer !...

_________________



okhly

Membre Inscrit le 11/05/2008

1 401 messages postés # 13 mars 2019 15:29

je suis fâché avec le copier/coller ces jours ci !



https://www.reuters.com/article/us-ethi ... SKBN1QU15W

_________________



TAMERL

Membre Inscrit le 03/07/2012

1 926 messages postés # 13 mars 2019 20:32

Il est bien plus facile de faire approuver en certification une succession de ''patch'' plutôt que de revoir la totalité des règlements impactés par les modifications successives d'un type d'avion et comme dit Okhly les impasses de soufflerie pour des raisons de couts conduisent par les essais en vol a des modifications imparfaitement couvert par des logiciels car décidées trop tard dans un programme. Comment peux t'on accepter qu'une loi de commande de vol est suspendue au seul bon fonctionnement de deux sondes d'incidence Quand il y a un écart détecté entre les deux, le seul comparateur doit exclure les deux capteurs avec les conséquences catastrophiques entraînées par le MCAS du Boeing Lion Air

okhly

Membre Inscrit le 11/05/2008

1 401 messages postés # 15 mars 2019 17:27

lolo1234

Anonyme Inscrit le 15/03/2019

2 messages postés # 15 mars 2019 17:56

C'est quand même grave que BFM racontre n'importe quoi sur tout... merci pour toutes ces informations, mais la raison du crash risque d'être occultée.

okhly

Membre Inscrit le 11/05/2008

1 401 messages postés # 15 mars 2019 19:10

https://www.latribune.fr/entreprises-fi ... 10818.html

Comment l'EASA va regarder le traitement des modifications ? l'avion MAX a beaucoup èté certifié par "assimilation" au NG .

_________________



TAMERL

Membre Inscrit le 03/07/2012

1 926 messages postés # 15 mars 2019 19:16