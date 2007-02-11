Actualité militaire

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lequebecois

Membre Inscrit le 11/02/2007

8 926 messages postés # 27 octobre 2009 03:17

Malgré leurs certains âges, Lockheed entrevoit un bel avenir pour le F-16 et le C-130J.



"...C-130J deliveries will grow from 12 aircraft in 2008 to 16 this year and 26 next year."



"...the F-16 line faces a two-year period of contracting deliveries as several potential customers, including Iraq and Morocco, have shifted orders beyond 2011. F-16 output will decline from about 30 this year to 20 or 21 next year and in 2011."



"...Egypt could buy 24 F-16s, and Lockheed is negotiating with several countries in the Middle East. Iraq has previously been named as a potential F-16 buyer, and last week chief executive Bob Stevens said Oman and Qatar were also interested."



http://www.flightglobal.com/articles/20 ... -f-16.html (Dernière édition le 27 octobre 2009 03:17)

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freddieboy56

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213 messages postés # 27 octobre 2009 08:58

ils sont comiques eux !! Comme si l'Irak pouvait faire autrement que d'achter des F-16 américains ^^'

lequebecois

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8 926 messages postés # 27 octobre 2009 10:43

Ils pourraient acheter des F-18

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freddieboy56

Membre Inscrit le 16/06/2009

213 messages postés # 27 octobre 2009 11:01

c'est pas ce que j'ai voulu dire, je voulais faire comprendre par là qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que d'achter du matos américain...

freddieboy56

Membre Inscrit le 16/06/2009

213 messages postés # 28 octobre 2009 10:04

http://www.antara.co.id/en/news/1256655 ... les-planes

Les américains filent un petit coup de clé de 12 pour la maintenance des C-130 des indonésiens

arnaud2311

Membre Inscrit le 30/10/2009

39 messages postés # 30 octobre 2009 15:10

freddieboy56 a écrit : ils sont comiques eux !! Comme si l'Irak pouvait faire autrement que d'achter des F-16 américains ^^' Peuvent toujours acheter des Hornet de première génération et de seconde main auprès de la Navy. Même s'ils ont pas de porte-avions. Et puis ça leur rappellera leurs vieux MiG-29 du temps des baasistes.

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gerfaut

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2 626 messages postés # 1 novembre 2009 12:02

Qian Xuesen, le père de l' aventure spatiale et des missiles chinois, vient de décéder



http://www.latimes.com/news/nationworld ... 5408.story

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lequebecois

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8 926 messages postés # 30 novembre 2009 11:58

Bonjour,



EADS et IAI sont en discussion avancés pour l'adaptation de l'A320 avec un système de surveillance "airborne early warning".



http://www.flightglobal.com/articles/20 ... rning.html



Merci

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Berkut

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177 messages postés # 3 décembre 2009 03:37

Bonjour à tous,



Selon un article de Zhukvesti, le premier vol du Soukhoï T-50 PAK-FA devrait avoir lieu le 29 décembre.



http://www.zhukvesti.ru/articles/detail/3290/

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lequebecois

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8 926 messages postés # 5 décembre 2009 15:35

Bonjour,

les américains sont cachottiers! L'USAF a récemment avoués que depuis 2007, ils utilisaient un drône de reconnaissance furtif développé par Lockheed Martin Skunk Works. Il a été baptisé RQ-170 Sentinel et voici une image:



Voir l'image



http://www.aviationweek.com/aw/blogs/de ... d=blogDest

http://www.flightglobal.com/blogs/the-d ... dahar.html



Et voici une meilleure photo ici:

Voir l'image



http://www.wired.com/dangerroom/2009/12 ... lth-drone/



Merci (Dernière édition le 5 décembre 2009 15:39)

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Berkut

Membre Inscrit le 04/05/2008

177 messages postés # 8 décembre 2009 16:01

Sukhoi T-50 PAK-FA : les essais reportés à 2010 (officiel)



Les essais du chasseur russe de 5e génération débuteront en 2010, a annoncé mardi aux journalistes le vice-premier ministre Sergueï Ivanov.



Auparavant, on avait annoncé que ces tests devaient débuter avant la fin de 2009.



http://fr.rian.ru/defense/20091208/185639853.html



Modernisation de l'usine Progress d'Arseniev



Russian Helicopters JSC, conglomérat qui comprend les bureaux d'études Kamov, Mil et Kazan, a annoncé un investissement public et privé de 6 milliards de roubles (environ 200 millions de dollars) afin de moderniser l'usine Progress d'Arseniev afin d'améliorer la production des hélicoptères d'attaque Ka-50 et Ka-52, des hélicoptères moyens Ka-60/62 ainsi que de l'hélicoptère léger Mi-34C2. Les travaux auront lieu entre 2009 et 2015.



http://www.defenseindustrydaily.com/Rus ... #more-5150



L'Inde a reçu son premier lot de MiG-29K/KUB



Moscou, 8 décembre



L'aéronavale indienne a reçu le premier lot de chasseurs MiG-29K/KUB, en vertu d'un contrat signé en janvier 2004 qui prévoit la livraison de 12 biplaces MiG-29K et de quatre monoplaces MiG-29KUB, a annoncé mardi le constructeur aéronautique russe RSK MiG dans un communiqué.



http://fr.rian.ru/economic_news/20091208/185639014.html (Dernière édition le 8 décembre 2009 16:17)

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freddieboy56

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213 messages postés # 9 décembre 2009 18:55

c'est moi ou le T-50 ressemble étrangement a la famille F-22 et F-35 ??

Berkut

Membre Inscrit le 04/05/2008

177 messages postés # 9 décembre 2009 22:59

freddieboy56 a écrit : c'est moi ou le T-50 ressemble étrangement a la famille F-22 et F-35 ?? Eh bien comme le T-50 n'a pas encore été dévoilé, on ne peut que spéculer sur l'aspect qu'il pourrait avoir. Les images des cet appareil que l'on trouve sur le web ne sont que des vues d'artistes et on ne peut donc pas vraiment se baser sur elles. Néanmoins, il existe des images "semi-officielles" qui pourraient ressembler un peu plus au produit final. Mais comme c'est un appareil furtif de même génération que le F-35 et le F-22, il est normal qu'ils se ressemblent tous un peu.



Deux images :



http://www.flightglobal.com/blogs/the-dewline/pakfa.jpg

http://media.paperblog.fr/i/239/2391792 ... k-L-3.jpeg



La première est une image semi-officielle produite par NPO Saturn, le manufacturier du réacteur du T-50. La 2e image a été réalisée à partir de la première.

Selon moi, le T-50 se rapprocherait plus de ces photos. On y remarque qu'une assez grande distance sépare les réacteurs, à l'image du Su-27 et à la différence du F-22. De plus, les dérives semblent beaucoup plus petites que celles du F-22 et on y remarque la présence d'extensions de bord d'attaque (LERX), caractéristique que le F-22 et le F-35 ne possèdent pas. De plus, alors que le F-22 possède des tuyères rectangulaires, le T-50 a des tuyères rondes. Selon certaines sources, cet avion aurait à peu près la même grosseur qu'un F-22. Enfin, il est dit que la (les) soute(s) seraient situées entre les réacteurs et qu'elles seraient beaucoup plus grandes que celles du F-22. Mais attention, il ne sagit là que de suppositions, en attendant le dévoilement de l`appareil.

Vous remarquerez également que le d'autres projets de chasseurs furtifs (HAL MCA, Mitsubishi ATD-X par exemple) ressemblent beaucoup au F-22 et au F-35. (Dernière édition le 9 décembre 2009 23:03)

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gerfaut

Membre Inscrit le 27/03/2008

2 626 messages postés # 12 décembre 2009 00:00

Connaissez-vous la série de vidéos 'les ailes de la guerre' ? Ce sont des combats aériens qui sont reconstitués et expliqué en 3D pour tous les conflits du 20ème siècle.



Je me suis éclaté à regarder cela. Voici les pages ou vous en trouverez beaucoup.



http://www.dailymotion.com/relevance/se ... ++guerre/1



Et un exemple, pour vous donner une idée (c' est en page 7) :



http://www.dailymotion.com/video/x9vnr8 ... 18-33_tech (Dernière édition le 12 décembre 2009 00:01)

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lequebecois

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8 926 messages postés # 17 décembre 2009 05:07