Vaste sujet que celui des sièges éjectables! En effet.Je ne sais si cela pourra t'aider dans tes recherches, mais j'ai pu voir ( de loin) l'éjection d'un pilote de SMB2 ( le sergent -chef Ferrand, je me souviens encore de son nom) lorsque je faisais mon service militaire à Creil au sein de l'escadron de chasse 1/10 Valois.Le réacteur de son jet s'était éteint alors qu'il était en dernier virage de son circuit d'atterrissage.Il a juste eu le temps d'actionner son siège éjectable et son avion s'est écrasé dans la forêt d'Halatte

(orthographe non garantie).Le pilote s'en est sorti sans une égratignure en a été quitte pour une belle frayeur.

Le lendemain, lorsque le GERMAS est allé chercher l'épave et l'a ramenée sur la base, j'ai pu tout à loisir l'examiner.J'ai été surpris du (relatif) bon état de l'aéronef car ce dernier , au lieu de piquer vers le sol, a continué en vol plané et s'est crashé bien à plat.Je me souviens aussi avoir remarqué une sorte de rail de guidage qui formait protubérance et qui dépassait très nettement la "bosse" arrière de la jonction fuselage/ verrière du cockpit, là où se trouvait le siège ( la baignoire étant bien sûr vide).J'ai pu aussi longuement discuter avec les pilotes tout au long de mon année de service militaire ( après tout je vivais parmi eux) et ils m'ont expliqué que lors du largage, une sangle attachée à leurs chevilles tirait automatiquement ces dernières et les plaquait au siège, de façon à éviter de se fracasser les genoux contre le montant supérieur du cockpit.Je sais aussi que l'accélération était tellement forte que certains perdaient connaissance et que la séparation siège-pilote, puis l'ouverture du parachute se faisait automatiquement.Quand je pilotais un planeur, j'avais un parachute sur le dos et l'extraction de la toile se faisait par un système de ressort d'une puissance incroyable.J'imagine que cela doit être encore plus sophistiqué pour les pilotes de jets militaires.

Je ne sais si cela a pu t'aider.En tout cas bonne chance pour tes TIPE.

