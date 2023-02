Projet livre avion

TOTORO a écrit : Alors c'est une bonne idée même si ce type de bouquin existe déjà. Par contre, il va falloir faire des efforts sur l'orthographe. Ce type de livre existe déjà ? Comme lequel ? Alors sur l'orthographe je sais mais c'est parce que j'ai beaucoup d'idées et du coup je prends pas le temps de bien écrire et vu que c'est sur téléphone bah je vais vite ! Mais je vais faire des efforts sur l'orthographe ! Je vous mets une photo d'une page en exemple que j'ai dessiné (ne jugez pas mes talents en dessin) J'ai pris comme exemple l'A350.Je l'ai faites en anglais mais je vous la traduit et la reprends en photo demain Je n'ai pas réussi à bien dessiné ce que je voudrais faire. Les genres de vagues c'est pour dire qu'il y aura plein d'autres informations !



Voir l'image