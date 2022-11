Livre : 800 avions de légende

Article publié le 11 novembre 2022 par David Dagouret

Cet ouvrage retrace l’histoire de l’aviation, des premiers aéroplanes aux prototypes les plus audacieux.

Ce livre, broché de 320 pages, est paru chez les éditions Larousse et il retrace l'histoire de l'aviation en précisant le contexte historique, social et politique qui a accompagné et influé sur l'évolution technique des différents modèles.

Ce bouquin est divisé en dix chapitres ordonnés chronologiquement, du début du XXe siècle à nos jours, avec pour chaque décennie : les appareils les plus représentatifs et leurs spécificités techniques ; des dossiers spéciaux sur les constructeurs emblématiques : Fokker, Boeing, Cessna, Douglas, De Havilland, Airbus. Des dossiers thématiques sont également présents comme suit : les pionniers, les grands pilotes, les avions de guerre, les furtifs, les hélicoptères, les alternatives énergétiques et les moteurs.

Etant élève pilote d'ULM, j'ai été ravi en feuilletant ce bouquin de découvrir la présence de l'autogyre M16 de Magni Gyroplane, du Flight Design CTSW, du Lamber Mission et d'autres. Il y a même une double page sur le moteur Rotax 912ULS.

Cet ouvrage a été écrit par des spécialistes de l’aviation et préfacé par Pierre-Alain Antoine, ancien pilote de chasse et spécialiste reconnu.

Avec plus de 2 000 photos, cet ouvrage fera un très beau cadeau et devrait ravir les passionnés que nous sommes.

