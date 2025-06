Finnair étoffe son programme hivernal

Article publié le 4 juin 2025 par David Dagouret

Cet hiver, Finnair proposera une capacité inégalée vers la Laponie finlandaise, avec une augmentation significative des fréquences hebdomadaires vers les destinations hivernales de Rovaniemi, Ivalo et Kittilä. Ces vols supplémentaires seront principalement programmés lors des périodes de forte affluence, notamment autour des week-ends.



Finnair, la compagnie aérienne officielle du Père Noël, proposera jusqu’à 72 vols par semaine vers Rovaniemi cet hiver, soit 10 de plus que l’année dernière. En haute saison, la fréquence atteindra jusqu’à 16 vols par jour les samedis et 14 les dimanches.



Kittilä, se rendant notamment à Levi et Ylläs, bénéficiera de 41 vols hebdomadaires cet hiver, soit 7 de plus que l’an passé. Lors des semaines les plus chargées, Finnair desservira Kittilä jusqu’à 8 fois par jour le samedi et le dimanche.



La destination la plus au nord du réseau finlandais de Finnair, Ivalo, sera desservie jusqu’à 33 fois par semaine, avec des fréquences supplémentaires les samedis et dimanches.



Au-delà de la Laponie, Finnair ajoutera également deux vols supplémentaires le samedi et un le dimanche vers Kuusamo, autre destination hivernale très appréciée dans le nord de la Finlande.



Perttu Jolma, Vice-Président Réseau de Finnair, a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients davantage de vols et d’options de voyage vers toutes nos destinations en Laponie tout au long de l’hiver. Les vols supplémentaires seront concentrés sur la haute saison, de décembre à février, mais nous avons également augmenté le nombre de vols en mars, afin de soutenir l’ensemble de la saison hivernale."





