Le deuxième prototype du Cessna Citation CJ4 Gen3 prend son envol avec succès

Article publié le 31 mai 2025 par David Dagouret

L’avionneur américain a annoncé le vol inaugural du deuxième prototype, baptisé P1, qui s’est déroulé avec succès. Cette étape marque un jalon clé vers l’entrée en service prévue en 2026.

Textron Aviation poursuit le développement de son jet d’affaires de nouvelle génération, le Cessna Citation CJ4 Gen3, avec une avancée significative dans le programme d’essais en vol. L’avionneur américain a annoncé le vol inaugural du deuxième prototype, baptisé P1, qui s’est déroulé avec succès. Cette étape marque un jalon clé vers l’entrée en service prévue en 2026.

Mené par les pilotes d’essai James Bearman et Corey Eckhart, le vol a duré 3 heures et 29 minutes. Il avait pour objectif principal de tester l’avionique, les systèmes de bord et le comportement général de l’appareil. L’avion a atteint une altitude de 45 000 pieds et une vitesse de 305 nœuds, répondant pleinement aux attentes des ingénieurs. « Le vol a été fluide, et l’avion s’est parfaitement comporté », a déclaré James Bearman.

Ce deuxième prototype viendra compléter les essais du premier exemplaire du CJ4 Gen3, qui avait effectué son vol inaugural en 2024. Les essais du P1 porteront notamment sur l’ergonomie du poste de pilotage, l’intégration des systèmes et l’aménagement intérieur.

Présenté officiellement lors du salon NBAA-BACE 2024, le Citation CJ4 Gen3 s’inscrit dans la continuité d’une lignée d’avions particulièrement populaire. Il s’agit du plus grand modèle de la gamme Citation dans la catégorie des jets légers, tout en restant certifié pour un seul pilote. Cette combinaison de performances, de confort et de rentabilité opérationnelle séduit autant les propriétaires privés que les opérateurs d’entreprise ou les clients institutionnels.

Parmi les évolutions majeures, le CJ4 Gen3 introduit pour la première fois la suite avionique Garmin G3000 PRIME, Le jet intègre également les systèmes Garmin Autothrottle et Garmin Emergency Autoland, apportant un gain de sécurité et d’efficacité.

Le CJ4 Gen3 a une autonomie maximale annoncée de 2 165 nautiques et une vitesse de croisière de 451 ktas. Il sera capable d’embarquer jusqu’à 11 passagers et une charge utile de 6 930 livres.

Sur le même sujet