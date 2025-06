Vietjet a commandé des Airbus A330neo supplémentaires

Article publié le 5 juin 2025 par David Dagouret

La compagnie vietnamienne a commandé 20 exemplaires de l'A330neo.

Vietjet, compagnie aérienne privée du Vietnam, a passé une nouvelle commande auprès d'Airbus pour 20 appareils A330-900 afin de soutenir son expansion stratégique au cours de la prochaine décennie. L'accord a été signé à Hanoï par la présidente de Vietjet, Nguyen Thi Phuong Thao, et le président d'Airbus International, Wouter van Wersch. Les documents ont été échangés en présence du président français Emmanuel Macron et du président vietnamien Luong Cuong, lors d'une visite officielle du chef de l'État français dans le pays.

Cette commande à long terme soutiendra l'expansion continue du réseau international de Vietjet, permettant à la compagnie aérienne d'augmenter ses vols sur les liaisons à forte capacité dans la région Asie-Pacifique, ainsi que d'introduire de nouveaux services long-courriers vers l'Europe.

Le nouveau contrat avec Vietjet double ses commandes fermes pour l'A330neo, qui passe à 40 appareils. En outre, la compagnie aérienne a commandé 96 avions monocouloirs de la famille A320neo. Vietjet exploite actuellement une flotte entièrement composée d'Airbus, comprenant 115 avions monocouloirs de la famille A320 et sept A330-300.

Vietjet assure actuellement des liaisons internationales vers l'Australie, l'Inde et le Kazakhstan avec ses A330-300.

Nguyen Thi Phuong Thao, présidente de Vietjet a déclaré : "Les avions Airbus modernes, avec leurs niveaux d'efficacité de pointe et leur faible consommation de carburant, ont accompagné la croissance de Vietjet et continueront à soutenir l'expansion de notre réseau mondial. Vietjet reste déterminée à offrir une meilleure connectivité et des voyages aériens durables à des millions de passagers à travers le monde."

Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes d'avions commerciaux chez Airbus, a déclaré : "Vietjet s'est imposée comme l'une des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide au monde, offrant des tarifs bas et l'hospitalité chaleureuse du Vietnam. Nous sommes fiers que la compagnie ait choisi l'A330neo comme avion gros-porteur pour poursuivre son succès, et nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat à mesure que Vietjet étend sa portée. "

