Air Niugini divulgue une commande de deux nouveaux avions A220

Article publié le 6 juin 2025 par David Dagouret

De plus, la compagnie a signé des contrats de location pour trois A220-300 auprès du bailleur américain Azorra.

Air Niugini, la compagnie nationale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a signé une commande ferme avec Airbus pour deux nouveaux avions monocouloirs A220-100 de dernière génération. Cette commande fait suite à une première commande de six appareils en 2023. De plus, la compagnie a signé des contrats de location pour trois A220-300 auprès du bailleur américain Azorra.

La nouvelle commande a été annoncée alors que le premier A220 destiné à la compagnie aérienne entrait en phase d'assemblage final dans les installations d'Airbus à Mirabel, au Canada.

Gary Seddon, directeur général d'Air Niugini, a déclaré : "L'A220 est en position de constituer l'épine dorsale de notre flotte domestique et régionale et soutiendra le développement économique en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Comme nous continuons à prévoir une forte croissance, nous avons pris la décision d'augmenter nos commandes pour ce type d'avion à faible consommation de carburant, qui apportera un tout nouveau niveau d'efficacité et de confort à nos opérations."

Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes d'Airbus avions commerciaux, a déclaré : "C'est la deuxième commande d'Air Niugini. Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec la compagnie aérienne dans le cadre de son programme de renouvellement de flotte. L'A220 est tout simplement l'avion le plus efficace dans sa catégorie de taille, offrant une cabine plus large et spacieuse, ainsi que la possibilité de voler sans escale vers n'importe quelle destination du réseau de la compagnie."





Sur le même sujet