Nesher Aviation commande des Tecnam P-Mentor

Article publié le 4 juin 2025 par David Dagouret

Nesher Aviation a passé une commande de 10 avions Tecnam P-Mentor afin de soutenir les activités de formation en pleine expansion de la Florida Flyers Flight Academy.

Tecnam a annoncé que Nesher Aviation a passé une commande de 10 avions Tecnam P-Mentor afin de soutenir les activités de formation en pleine expansion de la Florida Flyers Flight Academy.

Le premier Tecnam P-Mentor de cette commande sera livré en novembre 2025, et les livraisons se poursuivront dans le cadre d'un plan d'expansion à long terme de la flotte sur les trois prochaines années.

Reuven Hahn, membre directeur de Nesher Aviation, a déclaré : "Nous sommes ravis de soutenir l'expansion de la Florida Flyers Flight Academy grâce à cet investissement dans le Tecnam P-Mentor. Notre objectif est de fournir aux élèves pilotes les meilleurs outils disponibles pour les préparer à une carrière réussie dans l'aviation, et le P-Mentor est l'avion idéal pour y parvenir."

Giovanni Pascale Langer, directeur général de Tecnam a déclaré : "Le P-Mentor a révolutionné la formation au pilotage dans le monde entier, et nous sommes honorés que Nesher Aviation et la Florida Flyers Flight Academy aient choisi Tecnam pour leur ambitieuse expansion de flotte. Ce partenariat réaffirme notre engagement à fournir des solutions durables et performantes à la prochaine génération d'aviateurs."





Sur le même sujet