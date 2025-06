United Airlines inaugure une nouvelle liaison saisonnière sans escale entre Nice et Washington D.C.

Article publié le 5 juin 2025 par David Dagouret

Cette nouvelle liaison vient renforcer la ligne saisonnière sans escale déjà existante entre Nice et New York/Newark.

United Airlines a lancé sa nouvelle liaison saisonnière sans escale entre l’aéroport Nice Côte d’Azur et son hub de Washington D.C., opérée quatre fois par semaine. Le vol inaugural a été accueilli le 23 mai dernier.

Avec cette nouvelle desserte, United augmente de plus de 30 % le nombre de sièges proposés au départ de Nice vers les États-Unis pour l’été 2025.

Cette nouvelle liaison complète l’offre saisonnière déjà existante entre Nice et New York/Newark, les vols quotidiens opérés toute l’année entre Paris-Charles de Gaulle 1 et ses hubs de New York/Newark, Washington/Dulles et Chicago O’Hare, ainsi que la desserte quasi annuelle entre Paris-Charles de Gaulle 1 et San Francisco.

La liaison entre Nice et Washington D.C. est opérée en Boeing 767-300, équipé de 30 suites United PolarisSM en classe affaires avec accès direct à l’allée, 24 sièges United Premium PlusSM et 149 sièges en classe économique, dont 32 en United Economy PlusSM.

Les vols seront opérés comme suit :

UA242 départ de Washington à 17h20, arrivée à Nice à 08h00 +1 le lundi, mercredi, vendredi et samedi.

UA243 départ de Nice à 10h05 arrivée à Washington à 13h55 le mardi, jeudi, samedi et dimanche.

Franck Goldnadel, Président du Directoire d’Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "Nous remercions chaleureusement United Airlines pour sa confiance et pour cette nouvelle liaison vers la capitale des États-Unis, opérée sans escale, synonyme de gain de temps et de moindres émissions. Elle illustre l’attractivité croissante de notre territoire auprès des voyageurs américains, dont le nombre ne cesse d’augmenter chaque année sur la Côte d’Azur, et répond à notre volonté de toujours mieux connecter notre territoire aux grandes métropoles mondiales."

Grégoire Dutoit, directeur commercial France de United Airlines a déclaré : "Nous sommes ravis de renforcer notre réseau entre la France et les États-Unis avec ce nouveau vol, qui marque également le lancement de notre première liaison entre Nice et Washington D.C. Ce vol sans escale offre encore plus de possibilités de voyage à nos clients de Nice, de Monaco et de toute la Côte d’Azur, qui peuvent désormais rejoindre directement Washington D.C. et New York/Newark, et bénéficier de correspondances fluides vers plus de 130 destinations sur le continent américain grâce à nos hubs."





Sur le même sujet