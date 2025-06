Radia présente le WindRunner pour la première fois en France au Salon du Bourget

Article publié le 6 juin 2025 par David Dagouret

WindRunner deviendra le plus grand avion jamais construit en volume, 12 fois la capacité d’un Boeing 747.

Radia, concepteur du WindRunner, un avion-cargo géant aux capacités inédites, participera pour la première fois au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris – Le Bourget, l’un des rendez-vous mondiaux majeurs du secteur aéronautique.

À cette occasion, l’entreprise exposera Hall 5, stand D276, une maquette de son appareil ainsi que des visualisations immersives du WindRunner en conditions opérationnelles. Seront également présents Mark Lundstrom, CEO de Radia, ainsi que plusieurs experts techniques de l’entreprise.

La présence de Radia au Bourget s’inscrit dans une dynamique d’expansion internationale et souligne l’importance croissante de l’ancrage industriel de la société en Europe. Elle vise également à renforcer des partenariats stratégiques dans les domaines de l’énergie propre, de la défense et de la logistique aérospatiale.

Avec une capacité intérieure de 7 700 m³ — soit 12 fois celle d’un Boeing 747 — et une charge utile de 80 tonnes, le WindRunner se distingue comme le plus grand avion jamais construit en volume. Capable d’opérer sur des pistes non revêtues de 1 800 mètres, il est spécialement conçu pour le transport de cargaisons hors gabarit dans les zones reculées ou peu équipées. Pales d’éoliennes de plus de 100 mètres, modules spatiaux, véhicules militaires : ses missions visent à répondre aux défis logistiques les plus complexes.

Radia a d’ores et déjà signé plusieurs partenariats industriels clés en Europe, avec Leonardo et MAGROUP Magnaghi Aerospace en Italie, ainsi qu’Aernnova en Espagne. D’autres collaborations sont attendues en France et en Allemagne, représentant à terme plusieurs milliards d’euros d’investissement et la création de plus de 4 000 emplois hautement qualifiés dans l’Union européenne.

Mark Lemke, Vice-président de la Supply Chain chez Radia a déclaré : "La France est un marché clé pour l’avenir de Radia – non seulement en tant que pôle d’excellence aérospatiale, mais aussi comme partenaire stratégique dans les domaines de l’innovation énergétique et de défense. Nous avons hâte de construire des relations industrielles durables ici et dans toute la région."