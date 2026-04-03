Arrêté OPS ULM 2025 : report des échéances et ajustements en cours annoncés par la FFPLUM

Article publié le 3 avril 2026 par David Dagouret

La FFPLUM annonce un report du calendrier d'application de l'arrêté OPS ULM du 17 février 2025, tout en poursuivant ses discussions avec la Direction Générale de l'Aviation Civile.

La FFPLUM (Fédération française d'ULM) a apporté de nouvelles précisions concernant l'arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'exploitation des ULM, dont la mise en oeuvre va connaître des ajustements.

Selon la Fédération, les dates d'entrée en vigueur initialement prévues seront prochainement modifiées. Ce décalage du calendrier fait suite à des échanges engagés avec la Direction Générale de l'Aviation Civile, permettant d'obtenir un report afin de laisser davantage de temps aux pilotes et aux structures pour s'adapter aux nouvelles dispositions.

Dans ce contexte, la FFPLUM tient à rassurer la communauté : les démarches déjà engagées restent valables et aucune action complémentaire n'est requise à ce stade. Les pratiquants actuellement en conformité avec la réglementation le resteront dans le cadre du futur dispositif.

Un arrêté modificatif doit être publié prochainement. Celui-ci intégrera notamment des simplifications concernant les ULM hydravions, ainsi que des ajustements liés au régime des modifications majeures.

La Fédération souligne toutefois qu'elle ne partage pas l'ensemble des orientations du texte actuel. Des discussions sont toujours en cours avec la DGAC sur plusieurs points techniques et réglementaires. Dans ce contexte, aucune nouvelle échéance n'a encore été communiquée, dans l'attente de l'aboutissement des négociations.

En parallèle, la FFPLUM indique poursuivre son travail afin de garantir une transition progressive et lisible pour l'ensemble des acteurs du secteur. Elle s'engage à informer régulièrement les licenciés, les clubs et les professionnels dès que de nouveaux éléments seront disponibles.

Au-delà des aspects réglementaires, la Fédération rappelle son attachement aux principes qui structurent la pratique de l'ULM en France : un cadre déclaratif, la responsabilité individuelle des pilotes et un haut niveau d'exigence en matière de sécurité.