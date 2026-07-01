Textron Aviation célèbre la sortie d'usine du 500e Cessna Citation CJ4

Article publié le 1 juillet 2026 par David Dagouret

Textron Aviation qui célèbre la sortie d’usine du 500e avion d’affaires de la série Cessna Citation CJ4, en version Gen2.

Le constructeur aéronautique américain Textron Aviation, filiale du groupe industriel Textron Inc., vient de franchir un cap industriel significatif sur son site de production. L'entreprise a célébré au début du mois de juin 2026 la sortie d'usine du 500e exemplaire issu de la famille de jets d'affaires légers Cessna Citation CJ4.

L'appareil marquant ce jalon est un Citation CJ4 Gen2, la dernière déclinaison technologique en date de ce biréacteur, entrée sur le marché pour moderniser l'avionique et le confort cabine de la plateforme.

Pour marquer l'événement, un rassemblement a été organisé sur le site d'assemblage, réunissant les équipes techniques et les employés associés à l'ensemble de la chaîne de production du programme CJ4.

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