Actualité aéronautique
Survol d'un Mirage 2000 en Essonne et Seine-et-Marne ce mercredi 1er juillet
Article publié le 30 juin 2026 par David Dagouret
À l'occasion des 40 ans du moteur M53-P2, un chasseur Mirage 2000 de l'Armée de l'Air effectuera deux passages à basse altitude au-dessus des sites Safran de Villaroche et Corbeil.
Patrouille Gusto Mirage 2000 C / Air Legend Paris-Villaroche 2021
© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net
Le ciel de l'Île-de-France sera le théâtre d'une activité aérienne militaire particulière ce mercredi 1er juillet 2026. Dans le cadre des célébrations marquant le 40e anniversaire de la mise en service opérationnelle du turboréacteur M53-P2, un chasseur Mirage 2000 en provenance de la base aérienne 133 de Nancy-Ochey effectuera des passages à basse altitude au-dessus des départements de l'Essonne et de la Seine-et-Marne.
Cet événement, organisé en coordination avec les autorités de l'aviation civile et militaire, se déroulera à l'aplomb des deux sites industriels majeurs de Safran Aircraft Engines situés à Réau-Villaroche et à Corbeil-Essonnes.
Le dispositif prévisionnel de vol s'articule autour de deux créneaux horaires distincts, soumis aux conditions météorologiques et aux impératifs opérationnels de l'Armée de l'Air et de l'Espace :
- Matin (Arrivée) : Un premier survol est programmé à 10h00, marquant l'ouverture des commémorations techniques sur les sites.
- Après-midi (Départ) : Un second passage est envisagé aux alentours de 16h00, lors du départ de l'appareil et de son retour vers sa base d'attache en Lorraine.
Au-delà de la dimension spectaculaire de la manœuvre, ce vol basse altitude a été conçu comme un hommage institutionnel direct destiné à saluer l'engagement et l'expertise technique des personnels de Safran. Les équipes des sites de Villaroche et de Corbeil sont en effet historiquement chargées du développement, de la production et du maintien en condition opérationnelle (MCO) de ce système propulsif.
Le Snecma M53-P2 reste le moteur exclusif de la flotte de Mirage 2000 (variantes de chasse 2000-5 et d'assaut 2000D), un vecteur qui continue d'assurer des missions de police du ciel et de projection extérieure. Cette présence d'un appareil de première ligne souligne la longévité de la coopération entre l'industrie aéronautique francilienne et les forces armées.
- 03/07 Le Corsair F-AZEG quitte l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais
- 03/07Deux Rafale survoleront l’ambassade des États-Unis à Paris ce soir
- 01/07 Textron Aviation célèbre la sortie d'usine du 500e Cessna Citation CJ4
- 01/07 Corsair ouvre deux lignes vers la Guadeloupe depuis Marseille et Toulouse
- 01/07 Korean Air célèbre les 50 ans de sa liaison Séoul-Zurich
- 30/06Survol d'un Mirage 2000 en Essonne et Seine-et-Marne ce mercredi 1er juillet
- 30/06 TAP inaugure ses vols vers Santa Maria
- 30/06 Air Transat renforce ses liaisons entre la France et le Canada pour l’hiver 2026‑2027
- 30/06 Transavia France présente son réseau pour la saison hiver 2026/2027
- 29/06 Saudia prend livraison de son premier Airbus A321XLR
- 29/06 Le Groupe Cathay commande deux Airbus A350F supplémentaires
- 29/06 La Thaïlande commande deux Airbus C295 pour son Armée de l'air
- 29/06 Volotea déploie un troisième avion à Lille et ouvre cinq lignes
- 29/06 Air China Cargo commande 4 Airbus A350F supplémentaires
- 28/06Crash d’un Pilatus PC-6 de parachutisme, 11 morts
- 24/06 Le North American OV-10 Bronco F-AZKM restera en Pologne
- 24/06 Directive de navigabilité d'urgence de l'EASA après la découverte de fissures sur l'Airbus A380
- 20/06 Air Force one : Retraite du SAM 92-9000 et arrivée du nouveau VC-25B
- 20/06 Le Falcon 10X réalise son premier vol
- 20/06 Crash d’un Cessna 421 à La Baule, décès du cofondateur d’Ubisoft