Survol d'un Mirage 2000 en Essonne et Seine-et-Marne ce mercredi 1er juillet

Article publié le 30 juin 2026 par David Dagouret

À l'occasion des 40 ans du moteur M53-P2, un chasseur Mirage 2000 de l'Armée de l'Air effectuera deux passages à basse altitude au-dessus des sites Safran de Villaroche et Corbeil.

Le ciel de l'Île-de-France sera le théâtre d'une activité aérienne militaire particulière ce mercredi 1er juillet 2026. Dans le cadre des célébrations marquant le 40e anniversaire de la mise en service opérationnelle du turboréacteur M53-P2, un chasseur Mirage 2000 en provenance de la base aérienne 133 de Nancy-Ochey effectuera des passages à basse altitude au-dessus des départements de l'Essonne et de la Seine-et-Marne.

Cet événement, organisé en coordination avec les autorités de l'aviation civile et militaire, se déroulera à l'aplomb des deux sites industriels majeurs de Safran Aircraft Engines situés à Réau-Villaroche et à Corbeil-Essonnes.

Le dispositif prévisionnel de vol s'articule autour de deux créneaux horaires distincts, soumis aux conditions météorologiques et aux impératifs opérationnels de l'Armée de l'Air et de l'Espace :

Matin (Arrivée) : Un premier survol est programmé à 10h00, marquant l'ouverture des commémorations techniques sur les sites.

Après-midi (Départ) : Un second passage est envisagé aux alentours de 16h00, lors du départ de l'appareil et de son retour vers sa base d'attache en Lorraine.

Au-delà de la dimension spectaculaire de la manœuvre, ce vol basse altitude a été conçu comme un hommage institutionnel direct destiné à saluer l'engagement et l'expertise technique des personnels de Safran. Les équipes des sites de Villaroche et de Corbeil sont en effet historiquement chargées du développement, de la production et du maintien en condition opérationnelle (MCO) de ce système propulsif.

Le Snecma M53-P2 reste le moteur exclusif de la flotte de Mirage 2000 (variantes de chasse 2000-5 et d'assaut 2000D), un vecteur qui continue d'assurer des missions de police du ciel et de projection extérieure. Cette présence d'un appareil de première ligne souligne la longévité de la coopération entre l'industrie aéronautique francilienne et les forces armées.