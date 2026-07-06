easyJet connecte Nice à Funchal en vol direct

Article publié le 6 juillet 2026 par David Dagouret

Depuis le 6 juin 2026, la compagnie low-cost easyJet relie directement l'Aéroport de Nice à Funchal, l'île de Madère, à raison de deux fréquences hebdomadaires.

La compagnie aérienne britannique à bas coûts easyJet continue de diversifier son offre internationale au départ de sa base de l'Aéroport Nice Côte d'Azur. Le transporteur a officialisé le lancement d'une nouvelle liaison régulière directe à destination de Funchal, la capitale de l'archipel portugais de Madère. Les opérations ont débuté le 6 juin 2026.

Le programme est calibré pour répondre à la demande de la clientèle de loisirs pour la saison estivale et l'arrière-saison, avec un rythme de deux fréquences hebdomadaires.

Les vols sont programmés chaque mardi et samedi. Les liaisons sont assurées par la flotte de monocouloirs de la compagnie, composée d'Airbus A320 et A321.

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