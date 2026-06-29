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La Thaïlande commande deux Airbus C295 pour son Armée de l'air
Article publié le 29 juin 2026 par David Dagouret
L'Armée de l'air royale thaïlandaise muscle ses capacités de transport tactique avec l'acquisition de deux Airbus C295 assemblés à Séville.
L'Armée de l'air royale thaïlandaise a acquis deux Airbus C295 en configuration de transport tactique, qui renforceront les capacités de défense de la Thaïlande. Les deux C295 seront exploités par la 46e division aérienne de l'Armée de l'air royale thaïlandaise depuis la base aérienne de Phitsanulok.
La Thaïlande dispose déjà de trois C295 exploités par l’Armée royale thaïlandaise, qui effectuent des missions de transport de fret et de troupes depuis 2016.
Les appareils seront assemblés dans les installations d’Airbus Defence and Space à Séville, en Espagne, la première livraison étant prévue au cours du premier semestre 2029.
Les C295 en configuration de transport ont la capacité de transporter 70 soldats ou 49 parachutistes, de décoller et d’atterrir sur des pistes non aménagées, d’effectuer des largages de fret et de parachutistes, ainsi que de mener des opérations d’évacuation médicale.
La Thaïlande est l’un des sept pays de la région Asie-Pacifique à exploiter le C295. Cet appareil enregistre un total de 333 commandes provenant de 39 pays répartis sur quatre continents. À ce jour, la flotte mondiale de C295 a totalisé 750 000 heures de vol.
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