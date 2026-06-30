Actualité aéronautique
Air Transat renforce ses liaisons entre la France et le Canada pour l’hiver 2026‑2027
Article publié le 30 juin 2026 par David Dagouret
Air Transat renforce sa présence en France cet hiver avec l'annualisation des lignes vers Toronto et Montréal, et un vol inédit entre Nantes et Québec pour les fêtes.
Air Transat élargit son offre hivernale vers le Canada en rendant disponibles à l’année deux routes populaires. La liaison Paris–Toronto, jusqu’ici offerte uniquement en saison estivale, sera désormais opérée également en hiver, jusqu’à 4 fois par semaine. La liaison Bordeaux–Montréal, ayant été prolongée l’hiver dernier, est désormais entièrement annualisée, avec jusqu’à deux vols sans escale par semaine.
Air Transat poursuit aussi son développement à destination de Québec avec l’ajout d’un vol direct hebdomadaire Nantes–Québec sur la période des fêtes de fin d’année.
Cet ajout consolide la position d’Air Transat comme premier transporteur à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec.
Paris-CDG - Toronto (YYZ) : Auparavant limitée à la saison estivale, la ligne devient annuelle avec une fréquence allant jusqu'à 4 vols directs par semaine cet hiver.
Bordeaux - Montréal (YUL) : Après un premier essai de prolongation réussi l'an dernier, la liaison sans escale est désormais 100 % pérennisée à l'année, à raison de 2 vols par semaine.
Nantes - Québec (YQB) : Ouverture d'une ligne éphémère exclusive avec 1 vol direct hebdomadaire programmé durant la période stratégique des fêtes de fin d'année.
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