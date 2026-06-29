Le Groupe Cathay commande deux Airbus A350F supplémentaires

Article publié le 29 juin 2026 par David Dagouret

Le groupe Cathay renforce sa future flotte de fret avec une commande ferme pour deux Airbus A350F de nouvelle génération, portant son total à 8 appareils.

Le groupe Cathay, basé à Hong Kong, a passé une commande ferme auprès d’Airbus pour deux avions-cargos Airbus A350F supplémentaires. Cela porte à huit le nombre total d’appareils de cette nouvelle génération commandés par la compagnie aérienne. L’A350F sera exploité par la division fret de la compagnie, Cathay Cargo, et permettra d’atteindre de nouveaux niveaux d’efficacité sur l’ensemble de son vaste réseau.

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