Volotea déploie un troisième avion à Lille et ouvre cinq lignes

Article publié le 29 juin 2026 par David Dagouret

Volotea intensifie sa présence à l'Aéroport de Lille avec l'intégration d'un troisième avion basé et le lancement de cinq liaisons vers l'Espagne, l'Italie et la Bulgarie.

La compagnie aérienne à bas coûts espagnole Volotea franchit un nouveau palier opérationnel sur sa base de l'Aéroport de Lille-Lesquin. Le transporteur vient de concrétiser le positionnement d'un troisième appareil de la famille Airbus sur le tarmac de la plateforme nordiste. Cette augmentation de capacité s'accompagne de l'inauguration de cinq nouvelles liaisons internationales vers l'Espagne, l'Italie et la Bulgarie.

Cette expansion permet à la compagnie d'étoffer son réseau lillois pour atteindre désormais un total de 40 destinations réparties dans 8 pays (Bulgarie, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc et Portugal).

L'introduction de ces routes s'échelonne sur la saison printanière, renforçant l'offre estivale au départ des Hauts-de-France :

Séville (Espagne) : Liaison opérationnelle dès aujourd'hui, programmée à raison de deux fréquences hebdomadaires (les jeudis et dimanches).

Valence (Espagne) : Également lancée ce jour, cette route dispose de deux rotations par semaine (les jeudis et dimanches).

Madrid (Espagne) : Desserte active depuis le 22 mai, exploitée deux fois par semaine (les lundis et vendredis).

Bari (Italie) : Liaison commerciale ouverte depuis le 23 mai, opérée à raison de deux vols hebdomadaires (les mardis et samedis).

Burgas (Bulgarie) : Ouverture effectuée le 27 mai dernier, avec une rotation unique programmée chaque mercredi.

L'affectation de ce troisième monocouloir permet à Volotea d'afficher des ambitions à la hausse sur le marché régional. Pour l'ensemble de l'exercice 2026, l'opérateur propose une capacité record de 845 000 sièges au départ de Lille, soit une progression de 25 % par rapport aux indicateurs de l'année 2025.

Sur le plan social et économique local, l'intégration de ce vecteur technique induit la création de 30 emplois directs supplémentaires, ce qui porte les effectifs de la compagnie à près de 100 salariés basés à Lesquin. Selon les estimations de l'assise aéroportuaire, l'activité générée soutient par ailleurs plus de 500 emplois indirects au sein de la région.

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