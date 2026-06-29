Saudia prend livraison de son premier Airbus A321XLR

Article publié le 29 juin 2026 par David Dagouret

Saudia marque l'histoire en devenant la première compagnie aérienne du Moyen-Orient et d'Afrique à intégrer l'Airbus A321XLR à sa flotte.

Saudia, la compagnie aérienne nationale du Royaume d’Arabie saoudite, a pris livraison de son premier A321XLR, marquant ainsi une étape importante en devenant la première compagnie aérienne du Moyen-Orient et d’Afrique à exploiter le tout dernier avion monocouloir à très long rayon d’action d’Airbus.

Cet appareil, équipé de moteurs CFM International LEAP-1A, est le premier d’une commande de 15 A321XLR passée par la compagnie. Cette livraison constitue une pierre angulaire du vaste programme de modernisation de la flotte de Saudia et soutient directement l’expansion de son réseau international, conformément à la Vision 2030 de l’Arabie saoudite. En renforçant la connectivité et la capacité, l’A321XLR soutiendra l’ambition du Royaume d’attirer plus de 150 millions de visiteurs par an d’ici la fin de la décennie.

Cette livraison renforce un partenariat entre Airbus et Saudia qui s’étend sur plus de 40 ans, depuis la livraison du premier A300 de la compagnie en 1984.

Saudia dessert actuellement plus de 100 destinations sur quatre continents, et l’A321XLR lui permettra de poursuivre son expansion sur de nouveaux marchés internationaux. Avec une autonomie pouvant atteindre 4 700 milles nautiques, l’A321XLR permet à Saudia d’étendre son réseau international avec un avion à couloir unique. Ces liaisons auraient traditionnellement été assurées par des gros-porteurs, tout en garantissant une expérience client haut de gamme.

L’appareil présente une configuration haut de gamme à faible densité, avec 24 sièges en classe affaires entièrement inclinables offrant un accès direct au couloir, ainsi que 120 sièges confortables en classe économique. Il est équipé de la cabine Airbus Airspace, qui apporte une expérience digne d’un gros-porteur à un avion à couloir unique. Parmi ses principales caractéristiques figurent des compartiments à bagages extra-larges, des systèmes d’éclairage de pointe et l’une des cabines les plus silencieuses de sa catégorie.

À ce jour, la famille A320 a enregistré plus de 19 900 commandes auprès de plus de 300 clients à travers le monde.

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