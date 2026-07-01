Corsair ouvre deux lignes vers la Guadeloupe depuis Marseille et Toulouse

Article publié le 1 juillet 2026 par David Dagouret

Corsair augmente son réseau depuis la province vers l'Outre-mer avec le lancement en décembre 2026 de vols directs vers Pointe-à-Pitre au départ de Marseille et Toulouse.

La compagnie aérienne française Corsair franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement de son réseau transversal entre la province et les territoires d'Outre-mer. Le transporteur annonce l’ouverture, à la mi-décembre 2026, de deux nouvelles liaisons régulières directes à destination de l'aéroport de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), opérées au départ de ses bases de Marseille-Provence et de Toulouse-Blagnac.

Ces nouvelles dessertes s’ajoutent aux liaisons déjà existantes de la compagnie depuis la province, notamment Bordeaux-Fort-de-France, Nantes-Pointe-à-Pitre, ainsi que les vols vers l’océan Indien (La Réunion, Mayotte et l’Île Maurice) menés au départ de Marseille et Toulouse.

Les deux routes vers les Antilles seront exploitées sur un rythme hebdomadaire selon les configurations techniques suivantes :

Axe Toulouse (TLS) - Pointe-à-Pitre (PTP)

La liaison débutera le 16 décembre 2026 et sera opérée chaque mercredi :

Aller : Départ de Toulouse à 12h00 pour une arrivée programmée en Guadeloupe à 15h50 (heure locale).

Retour : Départ de Pointe-à-Pitre à 17h50, avec une arrivée à Toulouse le lendemain à 06h50 (J+1).

Axe Marseille (MRS) - Pointe-à-Pitre (PTP)

Le vol inaugural est planifié pour le 15 décembre 2026. Le jour d'opération évoluera au cours de la saison : les rotations auront lieu le mardi jusqu'au 29 décembre, avant de basculer définitivement sur le jeudi.

Aller : Départ de Marseille à 11h30 pour une arrivée à Pointe-à-Pitre à 16h00.

Retour : Départ de Guadeloupe à 18h00, pour un atterrissage sur le tarmac phocéen à 07h30 le lendemain (J+1).

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