Actualité aéronautique

Riyadh Air prend possession de ses premiers Boeing 787

Article publié le 6 juillet 2026 par David Dagouret

La compagnie aérienne saoudienne réceptionne les premiers appareils de sa commande portant sur un maximum de 72 787 Dreamliner.  

Boeing 787-9 Dreamliner Riyad Air

Boeing 787-9 Dreamliner Riyad Air

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Boeing 787-9 Dreamliner Riyad Air Boeing 787-9 Dreamliner Riyad Air Boeing 787-9 Dreamliner Riyad Air

Boeing et Riyadh Air ont annoncé que les deux premiers avions de ligne de la nouvelle compagnie, des 787 Dreamliner, avaient été livrés et étaient arrivés à Riyad, une étape importante pour la compagnie aérienne qui se prépare à lancer son service commercial.

Ces livraisons constituent une avancée pour la stratégie aéronautique du Royaume d’Arabie saoudite, qui vise à attirer 150 millions de visiteurs et à transporter 330 millions de passagers par an d’ici 2030. Le plan de développement de la flotte de Riyadh Air prévoit jusqu’à 72 787, qui joueront un rôle central dans la desserte du Royaume vers les marchés régionaux et long-courriers, notamment l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Nord.

Riyadh Air prévoit de desservir plus de 100 destinations d’ici 2030, en lançant dans un premier temps des vols en 787 vers des villes telles que Londres, Le Caire et Djeddah.

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