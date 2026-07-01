Korean Air célèbre les 50 ans de sa liaison Séoul-Zurich

Article publié le 1 juillet 2026 par David Dagouret

Korean Air célèbre le 50e anniversaire de sa liaison historique Séoul–Zurich avec l'introduction du Boeing 787-10 équipé des cabines Prestige 2.0.

Korean Air célèbre le 50e anniversaire de sa liaison Séoul-Zurich, marquant ainsi cinq décennies de liaisons aériennes, de partenariat et d'échanges culturels entre la Corée et la Suisse.

Pour marquer cet événement, Korean Air a organisé une réception à l'hôtel Widder de Zurich le 27 mai, à laquelle ont assisté environ 70 invités, parmi lesquels Woosik Shin, chargé d'affaires de la République de Corée en Suisse, Stefan Gross, directeur commercial de l'aéroport de Zurich, ainsi que d'autres partenaires clés et des membres de la communauté coréano-suisse. Korean Air était représentée par Jungho Choi, vice-président exécutif et directeur des ventes ; Sukwoo Lee, vice-président senior des ventes passagers ; et Euisuk Byun, directeur régional pour la Suisse.

Korean Air a effectué son vol inaugural à destination de Zurich le 14 juillet 1976, établissant ainsi la première liaison aérienne directe entre la Corée et la Suisse. Au cours des 50 dernières années, cette liaison a contribué à renforcer les relations bilatérales, en favorisant les échanges commerciaux, touristiques et culturels entre les deux pays.

La compagnie aérienne continue de renforcer ses liaisons via Zurich, l’une de ses principales portes européennes. Korean Air s’est récemment associée aux Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) pour lancer une offre « Rail & Fly », permettant aux passagers de poursuivre leur voyage en toute fluidité entre l’aéroport de Zurich et les principales villes de Suisse.

Afin d’améliorer encore l’expérience des passagers, Korean Air mettra en service son Boeing 787-10 Dreamliner sur la ligne de Zurich depuis le 2 juin 2026. Cet appareil est équipé des nouvelles cabines Prestige 2.0 de la compagnie, offrant une intimité accrue et des intérieurs élégants inspirés du design traditionnel coréen. La nouvelle cabine Economie offre également un confort accru, avec un espacement des sièges de 81 cm et une inclinaison de 120 degrés.

S'appuyant sur cinq décennies d'exploitation sûre et de confiance de la clientèle, Korean Air reste déterminée à renforcer la liaison vers Zurich, qui constitue un maillon essentiel de son réseau européen. La compagnie continuera d’investir dans l’innovation en matière de services et dans la connectivité de son réseau afin de garantir que cette liaison reste un maillon essentiel entre la Corée du Sud et la Suisse pour les décennies à venir.

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