TAP inaugure ses vols vers Santa Maria

Article publié le 30 juin 2026 par David Dagouret

TAP Air Portugal renforce sa desserte des Açores avec l'ouverture d'une ligne directe entre Lisbonne et Santa Maria, opérée en Airbus A320neo cet été.

TAP Air Portugal a lancé sa nouvelle liaison reliant Lisbonne à l’île de Santa Maria, dans les Açores, avec le premier de deux vols hebdomadaires opérés les jeudis et dimanches.

Les vols décollent de Lisbonne à 12h30 et arrivent à Santa Maria à 14h05. Dans le sens inverse, le vol quitte Santa Maria à 15h15 pour atterrir à l’aéroport Humberto Delgado à 18h35 (heures locales).

Cette liaison sera opérée du 15 juin au 15 septembre avec un appareil A320neo d’une capacité de 174 passagers. Pour le reste de l’année, TAP utilisera un Embraer 190 pouvant accueillir 106 passagers.

Concernant ses dessertes vers les Açores, TAP a également annoncé sa nouvelle liaison entre Porto et Terceira, dont le lancement est prévu le 1er juillet.

Ces deux nouvelles routes, Lisbonne–Santa Maria et Porto–Terceira, viennent compléter les liaisons déjà assurées par TAP entre Lisbonne et Ponta Delgada ainsi que Terceira. Grâce à ce nouveau service, TAP proposera désormais un total de 48 vols hebdomadaires entre le Portugal continental et les Açores.

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