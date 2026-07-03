Deux Rafale survoleront l’ambassade des États-Unis à Paris ce soir

Article publié le 3 juillet 2026 par David Dagouret

Ce vendredi 3 juillet 2026, deux Rafale B de l’armée de l’Air et de l’Espace survoleront l’ambassade américaine à Paris pour le 250e anniversaire de l'indépendance.

L’armée de l’Air et de l’Espace réalisera un survol symbolique de l’ambassade des États-Unis à Paris (75008) ce vendredi 3 juillet 2026, entre 20h45 et 21h00. Ce survol intervient dans le cadre de la participation de l’armée de l’Air et de l’Espace aux célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance américaine.

Ce survol symbolique s’inscrit dans le programme des commémorations officielles et sera assuré par une patrouille de deux avions Rafale B, relevant de la 4e escadre de chasse de la base aérienne 113 de Saint-Dizier (52).

Il illustre la profondeur des liens historiques et militaires entre la France et les États-Unis, dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance américaine et rappelle le sacrifice des générations de combattants ayant contribué à la défense de la liberté.

Il place ainsi les survols symboliques, déjà réalisés aux Etats-Unis par l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) dans le cadre de la mission « Liberté 250 », et aujourd’hui en France, au service de la mémoire partagée.

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