Transavia France présente son réseau pour la saison hiver 2026/2027

Article publié le 30 juin 2026 par David Dagouret

Transavia France annonce l’ouverture de nouvelles lignes vers Le Caire, Séville et le Cap-Vert, ainsi que la prolongation de 9 liaisons pour la saison hiver 2026/2027.

La filiale low-cost du groupe Air France-KLM, Transavia France, a dévoilé les ajustements opérationnels de son réseau pour la prochaine saison hivernale. Le programme, qui couvre la période du 25 octobre 2026 au 27 mars 2027, s'articule autour du lancement de plusieurs nouveautés internationales au départ des bases régionales et de la pérennisation de neuf liaisons existantes.

Parmi les principaux axes stratégiques, le transporteur renforce sa desserte de l'Égypte et ouvre une liaison inédite vers l'archipel du Cap-Vert, tout en densifiant le maillage transversal vers l'Andalousie.

Depuis Nantes : La base ligérienne bénéficie de deux nouvelles destinations. Une rotation hebdomadaire (le mercredi) vers Le Caire débutera le 28 octobre. Elle sera suivie le 30 octobre par l'ouverture d'une ligne vers São Vicente (Cap-Vert), opérée chaque vendredi.

Depuis Bordeaux : La capitale girondine se connectera également à la capitale égyptienne, Le Caire, à raison d'un vol par semaine (le dimanche) à compter du 25 octobre.

Depuis Brest et Rennes : Les deux plateformes bretonnes obtiennent une desserte directe vers Séville (Espagne). Les vols débuteront le 25 octobre depuis Brest (les jeudis et dimanches) et le 26 octobre depuis Rennes (les lundis et vendredis).

Afin de lisser l'offre sur l'année et de stabiliser ses flux de trafic réguliers, la compagnie maintient en période hivernale des lignes initialement saisonnières ou estivales :

Paris-Orly : Prolongation des dessertes vers Pise (3 vols par semaine), Édimbourg (3 vols par semaine) et Héraklion (4 vols par semaine).

Nantes : Maintien de la liaison vers Tanger (Maroc) à raison de 2 fréquences hebdomadaires (jeudi et dimanche).

Lyon : Consolidation du réseau moyen-oriental et méditerranéen avec la reconduction de Fès (2 vols par semaine) et de Palma de Majorque (2 vols par semaine).

Marseille : Pérennisation des lignes menant vers Oran (2 vols par semaine) et Séville (2 vols par semaine).

Montpellier : La liaison vers Djerba (Tunisie) est reconduite avec une rotation programmée le lundi.

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