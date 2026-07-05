Flexjet est nommé fournisseur officiel de l'aviation privée de la Formula 1.

Article publié le 5 juillet 2026 par David Dagouret

Flexjet devient le fournisseur officiel d'aviation privée de la Formule 1. Un accord pluriannuel lancé au Grand Prix de Silverstone 2026.

Flexjet et Formula 1 ont annoncé un partenariat pluriannuel, réunissant deux références mondiales dans les univers de l'aviation privée de luxe et du sport automobile, et faisant de Flexjet le partenaire officiel de l'aviation privée de Formula 1.

Guidé par un engagement commun en faveur de la performance, de la précision et d’expériences d’exception, ce partenariat exclusif a été officiellement lancé à l’occasion du FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026, qui s'est tenu ce dimanche à Silverstone. Leader de l’aviation privée de luxe, Flexjet, qui exploite une flotte mondiale de plus de 340 jets privés ultramodernes, dont l’une des plus importantes et des plus prestigieuses collections d’avions à grande cabine au monde, viendra enrichir l’expérience de l’aviation privée au sein de ce sport.

Déployée tout au long du calendrier mondial de la F1, cette collaboration mettra en avant la connectivité internationale fluide et efficace de Flexjet, grâce à l’accès à sa flotte pour les VIP, les dirigeants et les équipes. En complément du programme intégré de développement durable de Flexjet, tous les vols seront opérés avec du carburant d’aviation durable (SAF).

Grâce à ce partenariat mondial, Flexjet s’appuiera sur le rayonnement international exceptionnel de Formula 1 et sur son attractivité auprès d’un public d’élite. Les propriétaires d’appareils en copropriété de Flexjet bénéficieront également d’une hospitalité d’exception et d’expériences exclusives en coulisses lors d’une sélection de Grands Prix™ à travers le monde, dans le cadre du programme Flexjet Red Label, qui propose des expériences soigneusement conçues à bord comme au sol.

Flexjet et Formula 1 collaboreront également à une série de contenus numériques mettant en lumière leurs puissantes synergies et leur vision commune.

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