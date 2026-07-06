Actualité aéronautique
Atlantic Airways passe à 3 vols par semaine entre Paris et les Îles Féroé
Article publié le 6 juillet 2026 par David Dagouret
Atlantic Airways renforce sa liaison directe saisonnière entre Paris-CDG et Vágar (Îles Féroé) avec trois fréquences hebdomadaires pour l'été.
Atlantic Airways renforce sa liaison directe entre Paris Charles-de-Gaulle et l'aéroport de Vágar, aux Îles Féroé, en portant ses fréquences à trois vols par semaine depuis le 27 mai 2026. Opérée sans escale en 2h40, la route est assurée depuis le 24 avril et jusqu'au 16 octobre 2026.
Atlantic Après une ouverture de saison le 24 avril avec deux rotations hebdomadaires, Atlantic Airways porte depuis le 27 mai 2026 sa liaison Paris-CDG — Vágar à trois vols par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, jusqu'au 4 septembre 2026, avant de poursuivre la saison à raison de deux vols hebdomadaires jusqu'au 16 octobre. La liaison sans escale de 2h40 ouvre la possibilité aussi bien de longs week-ends que de séjours plus immersifs à travers les différentes îles de l'archipel.
En complément de sa desserte directe saisonnière depuis Paris, la compagnie assure également une connectivité toute l'année via Copenhague, en partenariat avec Air France.
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