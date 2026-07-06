Azorra passe une nouvelle commande ferme de 15 Embraer E195-E2

Article publié le 6 juillet 2026 par David Dagouret

Un nouvel accord garantit également à Azorra des droits d’achat sur 15 appareils supplémentaires.

Embraer et Azorra ont signé une commande ferme supplémentaire portant sur 15 appareils E195-E2, assortie de droits d’achat sur 15 jets supplémentaires.

Grâce à ce nouvel accord, le nombre total de commandes fermes d’E2 d’Azorra passe de 39 à 54 appareils. Il s’agit de la troisième commande supplémentaire par rapport à l'initiale passée pour la première fois en décembre 2021.

Cette commande marque également une étape importante pour le programme E2 d’Embraer, portant le nombre total de commandes d’E2 à plus de 500 appareils.

Cette nouvelle commande d’Azorra sera prise en compte dans les résultats du deuxième trimestre 2026 et dans le carnet de commandes d’Embraer.

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