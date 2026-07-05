ANA et The Pokémon Company dévoilent de nouvelles livrées d'avions pour le 30e anniversaire de Pokémon

Article publié le 5 juillet 2026 par David Dagouret

Le "Pokémon Jet Red", spécialement conçu pour l'occasion, sera mis en service sur les lignes intérieures au Japon à partir de fin juillet. Le "Pokémon Jet Green" desservira les liaisons internationales.

All Nippon Airways (ANA) et The Pokémon Company ont révélé aujourd’hui les designs "Pokémon Jet Red" ainsi que "Pokémon Jet Green". Il s’agit des deux premiers appareils d’une série spéciale de trois avions créés en collaboration pour célébrer le 30e anniversaire de Pokémon.

Le "Pokémon Jet Red" assurera des liaisons intérieures au Japon et devrait entrer en service fin juillet 2026. Son design met en scène Pikachu aux côtés de Pokémon de type Feu que les joueurs choisissent comme premiers partenaires au début de leurs aventures. Le "Pokémon Jet Green" desservira des liaisons internationales, sa date de lancement devant être annoncée ultérieurement. Son design met en scène Pikachu aux côtés de Pokémon de type Plante choisis comme premiers partenaires tout au long de la série de jeux vidéo.

L'expérience Pokémon immersive commencera dès l’embarquement, l'univers Pokémon s’envolera dans les airs grâce à des cabines spécialement décorées d’illustrations originales et d’accessoires conçus par ANA, notamment :

Autocollants d'embarquement collector : les passagers recevront un autocollant promotionnel exclusif présentant un motif spécial (dévoilé ultérieurement). La distribution est limitée à un autocollant par passager et par vol, et la disponibilité peut varier en fonction de l'itinéraire et des conditions d'exploitation.

Housses d'appuie-tête : Des motifs colorés mettant en valeur les Pokémon figurant sur l'extérieur de l'avion, disponibles sur les vols intérieurs en Economy Class et sur les vols internationaux en Economy Class et en premium Economy. Les housses d'appuie-tête sont destinées à un usage exclusif en vol et ne peuvent pas être retirées du siège.

Tasses en édition limitée : représentant des personnages Pokémon et le logo du 30e anniversaire, les tasses seront disponibles sur les vols intérieurs en Economy Class et sur les vols internationaux en Economy Class et en Premium Economy.

Serviettes en papier : Des serviettes personnalisées ornées des logos de la collaboration et du 30e anniversaire, disponibles sur les vols internationaux en Economy Class, Premium Economy et Business Class.

Les détails concernant les événements à venir et les horaires de vol seront annoncés sur le site web d'ANA et sur les pages dédiées au projet. Les fans guetteront les prochaines annonces concernant le design du troisième avion de la série, le « Pokémon Jet Blue ».

Cette collaboration rend hommage à la relation de longue date entre ANA et Pokémon, qui a débuté après la sortie au Japon des jeux originaux Pokémon Version Rouge et Pokémon Version Verte.

En partenariat avec Pokémon, le groupe ANA reste déterminé à créer des expériences de voyage enrichissantes qui créent du lien, permettent de faire des découvertes et apportent la joie de voyager aux passagers du monde entier.

"Pokémon Jet Red" (Lignes intérieures au Japon) :

Type d'avion : Boeing 787-8 (Immatriculation : JA819A)

Concept de design : Pikachu aux côtés de Pokémon de type Feu que les joueurs choisissent comme premier partenaire au début de leurs aventures

Lancement prévu : fin juillet 2026

"Pokémon Jet Green" (Lignes internationales) :

Type d'avion : Boeing 787-9 (Immatriculation : JA923A)

Concept : Pikachu aux côtés de Pokémon de type Plante choisis comme premier partenaire tout au long de la série de jeux vidéo

Lancement prévu : à confirmer

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