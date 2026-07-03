Le Corsair F-AZEG quitte l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais

Article publié le 3 juillet 2026 par David Dagouret

Présent au sein de la famille Salis depuis 1986, le mythique Vought F4U-5N Corsair F-AZEG a quitté l'aérodrome de Cerny ce matin pour rejoindre son nouveau propriétaire.

Une page majeure de l’histoire de l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais s’est tournée ce matin. Le célèbre Vought F4U-5N Corsair, immatriculé F-AZEG et lié à la famille Salis depuis maintenant quarante ans, a définitivement décollé de sa base essonnienne à 11h00. Après avoir effectué quelques passages d'adieu au-dessus de la plateforme, le chasseur embarqué de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée a mis le cap vers le sud-ouest de la France.

Si l’identité du nouvel acquéreur n'a pas été formellement divulguée par les parties prenantes, les informations disponibles indiquent que ce fleuron du patrimoine aéronautique restera basé sur le territoire national.

Sorti des chaînes de montage de l’américain Chance Vought en 1951, cet exemplaire (équipé d'un radar de chasse de nuit, version 5N) avait initialement été pris en compte par l’US Navy au sein de l’escadrille VC-3. Placé en stockage dans le désert de l'Arizona dès 1953, il fut officiellement retiré du service américain en mars 1956 pour entamer une seconde carrière militaire sous les couleurs de la Force Aérienne du Honduras, où il servira jusqu'en 1978.

Introduit sur le marché civil l'année suivante, c'est en mars 1986 que Jean Salis en fit l'acquisition, important l'appareil en France pour l'intégrer aux collections de l’Association Jean-Baptiste Salis (AJBS).

Après une longue et méticuleuse phase de restauration structurelle s'étant étalée de 2002 à 2018, le puissant monomoteur au sifflement caractéristique et à la voilure en mouette inversée avait retrouvé le ciel français, s'imposant comme l'une des attractions phares du meeting annuel « Le Temps des Hélices ».

Le départ de ce warbird d'exception laisse un vide évident dans les hangars de Cerny, où il incarnait l'un des rares rescapés de ce type en état de vol en Europe.

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