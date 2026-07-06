Actualité aéronautique
Volotea ouvre les ventes de son programme printemps-été 2027 en France
Article publié le 6 juillet 2026 par David Dagouret
Volotea anticipe et lance la commercialisation de ses vols pour la saison été 2027. Plus de 15 destinations européennes sont disponibles depuis 26 aéroports français.
Volotea a annoncé la mise en vente d’une première partie de ses vols pour la période printemps-été 2027, qui s'étendra d'avril à octobre 2027. Les clients français peuvent désormais réserver leurs vols vers plus de 15 destinations à travers l’Europe.
Déployé depuis 26 aéroports français et couvrant quinze pays, la compagnie aérienne offre un large choix de destinations : comme Florence, Bruxelles, Paris ou Marseille, mais aussi les Baléares, les Canaries ou la Sicile.
Présente en France depuis 2012, Volotea fait aujourd’hui de l’Hexagone son premier marché, qui représente 60 % de son activité globale. En 2026, la compagnie propose plus de 9 millions de sièges (+12,5 % vs 2025) et opère plus de 280 liaisons, dont 74 lignes domestiques, 44 en exclusivité, confirmant sa position de premier opérateur du réseau intérieur français.
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