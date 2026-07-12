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ANA dévoile deux Boeing 787 "Pokémon Jets" pour les 30 ans de la saga

Média publié le 5 juillet 2026 - Source : All Nippon Airways

ANA dévoile deux Boeing 787 "Pokémon Jets" pour les 30 ans de la saga

© ANA

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