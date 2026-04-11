Actualité aéronautique

Examen théorique ULM : hausse des frais d’inscription

Article publié le 11 avril 2026 par David Dagouret

Les frais d’inscription à l’examen théorique ULM ont évolué depuis le 1er avril 2026, dans un contexte de hausse des coûts liés aux services numériques.

Fédération Française d'ULM

Fédération Française d'ULM

© FFPLUM

Les conditions d’inscription à l’examen théorique ULM ont évolué avec une réévaluation des frais demandés aux candidats. La fédération française d'ULM a précisé que cette décision intervient  pour palier l'augmentation progressive des coûts liés au maintien des plateformes numériques ainsi qu’aux frais d’hébergement des données.

Depuis le 1er avril 2026, le montant des frais d’inscription sont passés ainsi de 50 à 60 euros. Ce tarif inclus toujours la possibilité pour chaque candidat de se présenter à l’examen à deux reprises.

Selon les éléments communiqués, cette évolution tarifaire vise à maintenir un équilibre financier durable du dispositif.

ULM

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