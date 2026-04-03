Actualité aéronautique
Volotea remporte la délégation de service public pour la liaison Strasbourg - Copenhague
Article publié le 3 avril 2026 par David Dagouret
Volotea lance une nouvelle ligne exclusive vers Copenhague depuis l’Aéroport de Strasbourg. Plus de 33 000 sièges seront proposés, avec des vols opérant les lundis et jeudis à partir du 9 avril.
Dans le cadre de la délégation de service public visant au développement économique et social de la région, Volotea a remporté l’appel d’offres public mené par les autorités françaises.
Volotea lance une nouvelle ligne exclusive vers Copenhague depuis l’Aéroport de Strasbourg. Plus de 33 000 sièges seront proposés, avec des vols opérant les lundis et jeudis à partir du 9 avril.
Avec cette nouvelle route, la compagnie aérienne des capitales régionales européenne confirme sa position de première compagnie à l’Aéroport de Strasbourg en nombre de destinations avec 28 destinations réparties dans 8 pays (Allemagne, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc, Portugal et Danemark).
Sur le même sujet
- 06/07 easyJet connecte Nice à Funchal en vol direct
- 06/07 Azorra passe une nouvelle commande ferme de 15 Embraer E195-E2
- 06/07 Atlantic Airways passe à 3 vols par semaine entre Paris et les Îles Féroé
- 06/07 Riyadh Air prend possession de ses premiers Boeing 787
- 06/07 Volotea ouvre les ventes de son programme printemps-été 2027 en France
- 05/07 ANA et The Pokémon Company dévoilent de nouvelles livrées d'avions pour le 30e anniversaire de Pokémon
- 05/07 Flexjet est nommé fournisseur officiel de l'aviation privée de la Formula 1.
- 03/07 Le Corsair F-AZEG quitte l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais
- 03/07Deux Rafale survoleront l’ambassade des États-Unis à Paris ce soir
- 01/07 Textron Aviation célèbre la sortie d'usine du 500e Cessna Citation CJ4
- 01/07 Corsair ouvre deux lignes vers la Guadeloupe depuis Marseille et Toulouse
- 01/07 Korean Air célèbre les 50 ans de sa liaison Séoul-Zurich
- 30/06Survol d'un Mirage 2000 en Essonne et Seine-et-Marne ce mercredi 1er juillet
- 30/06 TAP inaugure ses vols vers Santa Maria
- 30/06 Air Transat renforce ses liaisons entre la France et le Canada pour l’hiver 2026‑2027
- 30/06 Transavia France présente son réseau pour la saison hiver 2026/2027
- 29/06 Saudia prend livraison de son premier Airbus A321XLR
- 29/06 Le Groupe Cathay commande deux Airbus A350F supplémentaires
- 29/06 La Thaïlande commande deux Airbus C295 pour son Armée de l'air
- 29/06 Volotea déploie un troisième avion à Lille et ouvre cinq lignes