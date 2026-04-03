Volotea remporte la délégation de service public pour la liaison Strasbourg - Copenhague

Article publié le 3 avril 2026 par David Dagouret

Volotea lance une nouvelle ligne exclusive vers Copenhague depuis l’Aéroport de Strasbourg. Plus de 33 000 sièges seront proposés, avec des vols opérant les lundis et jeudis à partir du 9 avril.

Dans le cadre de la délégation de service public visant au développement économique et social de la région, Volotea a remporté l’appel d’offres public mené par les autorités françaises.

Volotea lance une nouvelle ligne exclusive vers Copenhague depuis l’Aéroport de Strasbourg. Plus de 33 000 sièges seront proposés, avec des vols opérant les lundis et jeudis à partir du 9 avril.

Avec cette nouvelle route, la compagnie aérienne des capitales régionales européenne confirme sa position de première compagnie à l’Aéroport de Strasbourg en nombre de destinations avec 28 destinations réparties dans 8 pays (Allemagne, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc, Portugal et Danemark).

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