Actualité aéronautique
Bridges Air Cargo lance le premier Embraer E-Freighter en Europe
Article publié le 31 mars 2026 par David Dagouret
Découvrez les débuts de l'Embraer E190F avec Bridges Air Cargo. Un avion-cargo révolutionnaire offrant 40 % de volume en plus et des coûts réduits pour le transport express en Europe et au Moyen-Orient.
Le premier Embraer E-Freighter a été mis en service avec succès en Europe auprès de son client de lancement, Bridges Air Cargo. L'avion a effectué débutmars son premier vol commercial au départ de Cologne (Allemagne) et à destination de Larnaca (Chypre), transportant des marchandises express urgentes. L'appareil sera exploité par Bridges Worldwide afin de fournir des solutions de réseau pour le secteur du transport express en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.
En 2025, Embraer a élargi son partenariat avec Regional One, Inc. en ajoutant deux conversions de passagers en fret (P2F), doublant ainsi sa commande existante de deux appareils.
L’E190F a été lancé pour répondre aux nouvelles exigences du commerce électronique et du commerce moderne, qui nécessitent des livraisons rapides et des opérations décentralisées, stimulant ainsi la demande pour une livraison plus rapide des expéditions vers les marchés secondaires et tertiaires. Cet avion a été développé pour combler une lacune sur le marché du fret aérien et pour remplacer les modèles plus anciens et moins efficaces.
Les E-Jets convertis en avions-cargos offriront une capacité de volume supérieure de plus de 40 %, une autonomie trois fois supérieure à celle des gros turbopropulseurs de fret et des coûts d'exploitation jusqu'à 30 % inférieurs à ceux des gros porteurs à fuselage étroit. En combinant la capacité sous le plancher et celle du pont principal, la charge utile structurelle maximale s'élève à 13 500 kg.
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