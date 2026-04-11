Actualité aéronautique

easyJet inaugure une nouvelle liaison entre Paris-CDG et Londres-Stansted

Article publié le 11 avril 2026 par David Dagouret

La nouvelle liaison directe vers Londres-Stansted a été lancée le 19 mars 2026. Les vols sont opérés les lundis et vendredis.

Airbus A320 easyJet

Airbus A320 easyJet

© Timéo DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

easyJet a inauguré sa nouvelle ligne entre Paris et Londres-Stansted depuis le 19 mars 2026. Cette ligne est programmée à raison de 2 vols par semaine le lundi et vendredi.

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