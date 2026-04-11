Finnair choisit l'Embraer E195-E2

Article publié le 11 avril 2026 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de 46 appareils au maximum (18 fermes) pour remplacer ses anciens modèles dès 2027.

Embraer et Finnair ont signé un accord portant sur un maximum de 46 appareils E195-E2, comprenant 18 commandes fermes, 16 options et 12 droits d'achat. L'E195-E2 remplacera les anciens appareils de Finnair, soutenant ainsi la stratégie de croissance rentable de la compagnie aérienne.

Les livraisons de ces appareils, configurés avec 134 sièges, devraient débuter au second semestre 2027. Cette commande sera ajoutée au carnet de commandes d’Embraer pour le premier trimestre 2026.

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