Le Daher TBM 980 obtient sa certification ANAC au Brésil

Article publié le 31 mars 2026 par David Dagouret

Le nouveau TBM 980 de Daher reçoit le feu vert de l'ANAC au Brésil. Les premières livraisons prévues pour juillet 2026.

Le TBM 980 de Daher Aircraft a été certifié par l'autorité de navigabilité aérienne du Brésil (ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil), ouvrant la voie aux livraisons de la dernière version de la famille d'avions TBM aux propriétaires et exploitants de ce pays d'Amérique du Sud et de la région environnante.

Équipé de la suite avionique intégrée G3000® PRIME de troisième génération de Garmin et d'améliorations supplémentaires en matière de confort de cabine, le TBM 980 à turbopropulseurs a été dévoilé le 15 janvier à Tarbes, en France, suite à sa certification par les agences de navigabilité européennes EASA et américaines FAA.

Cinq TBM 980 ont déjà été livrés à des clients américains depuis la chaîne d'assemblage final de Daher Aircraft à Tarbes, en France, ainsi que l'avion de démonstration – qui est basé sur le site du siège américain de Daher Aircraft à Pompano Beach, en Floride.

La première TBM 980 destinée à un client brésilien devrait être livrée en juillet.

Le TBM 980 atteint une vitesse de croisière maximale de 610 km/h (330 nœuds) et possède une autonomie maximale de 3 204 kilomètres (1 730 milles nautiques). Il est propulsé par le moteur PT6E-66XT de pointe de Pratt & Whitney Canada et l'hélice composite Hartzell Raptor™ à cinq pales, le tout étant relié à un système de commande électronique des gaz à deux canaux (EPECS).