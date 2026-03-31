Actualité aéronautique
Le Daher TBM 980 obtient sa certification ANAC au Brésil
Article publié le 31 mars 2026 par David Dagouret
Le nouveau TBM 980 de Daher reçoit le feu vert de l'ANAC au Brésil. Les premières livraisons prévues pour juillet 2026.
Le TBM 980 de Daher Aircraft a été certifié par l'autorité de navigabilité aérienne du Brésil (ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil), ouvrant la voie aux livraisons de la dernière version de la famille d'avions TBM aux propriétaires et exploitants de ce pays d'Amérique du Sud et de la région environnante.
Équipé de la suite avionique intégrée G3000® PRIME de troisième génération de Garmin et d'améliorations supplémentaires en matière de confort de cabine, le TBM 980 à turbopropulseurs a été dévoilé le 15 janvier à Tarbes, en France, suite à sa certification par les agences de navigabilité européennes EASA et américaines FAA.
Cinq TBM 980 ont déjà été livrés à des clients américains depuis la chaîne d'assemblage final de Daher Aircraft à Tarbes, en France, ainsi que l'avion de démonstration – qui est basé sur le site du siège américain de Daher Aircraft à Pompano Beach, en Floride.
La première TBM 980 destinée à un client brésilien devrait être livrée en juillet.
Le TBM 980 atteint une vitesse de croisière maximale de 610 km/h (330 nœuds) et possède une autonomie maximale de 3 204 kilomètres (1 730 milles nautiques). Il est propulsé par le moteur PT6E-66XT de pointe de Pratt & Whitney Canada et l'hélice composite Hartzell Raptor™ à cinq pales, le tout étant relié à un système de commande électronique des gaz à deux canaux (EPECS).
- 06/07 easyJet connecte Nice à Funchal en vol direct
- 06/07 Azorra passe une nouvelle commande ferme de 15 Embraer E195-E2
- 06/07 Atlantic Airways passe à 3 vols par semaine entre Paris et les Îles Féroé
- 06/07 Riyadh Air prend possession de ses premiers Boeing 787
- 06/07 Volotea ouvre les ventes de son programme printemps-été 2027 en France
- 05/07 ANA et The Pokémon Company dévoilent de nouvelles livrées d'avions pour le 30e anniversaire de Pokémon
- 05/07 Flexjet est nommé fournisseur officiel de l'aviation privée de la Formula 1.
- 03/07 Le Corsair F-AZEG quitte l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais
- 03/07Deux Rafale survoleront l’ambassade des États-Unis à Paris ce soir
- 01/07 Textron Aviation célèbre la sortie d'usine du 500e Cessna Citation CJ4
- 01/07 Corsair ouvre deux lignes vers la Guadeloupe depuis Marseille et Toulouse
- 01/07 Korean Air célèbre les 50 ans de sa liaison Séoul-Zurich
- 30/06Survol d'un Mirage 2000 en Essonne et Seine-et-Marne ce mercredi 1er juillet
- 30/06 TAP inaugure ses vols vers Santa Maria
- 30/06 Air Transat renforce ses liaisons entre la France et le Canada pour l’hiver 2026‑2027
- 30/06 Transavia France présente son réseau pour la saison hiver 2026/2027
- 29/06 Saudia prend livraison de son premier Airbus A321XLR
- 29/06 Le Groupe Cathay commande deux Airbus A350F supplémentaires
- 29/06 La Thaïlande commande deux Airbus C295 pour son Armée de l'air
- 29/06 Volotea déploie un troisième avion à Lille et ouvre cinq lignes