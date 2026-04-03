AURA AERO obtient son permis de construire à Toulouse-Francazal

Article publié le 3 avril 2026 par David Dagouret

AURA AERO franchit une étape clé avec l'obtention du permis de construire pour son usine de 50 000 m² à Toulouse-Francazal. Un projet de 1 600 emplois pour l'aviation bas-carbone.

AURA AERO franchit aujourd’hui une étape décisive dans son développement industriel avec l’obtention du permis de construire d’AURA Factory, sa future usine située sur le site de l’aéroport de Toulouse-Francazal.

Avec 50 000 m2 d’infrastructures industrielles, ce nouvel outil de production constitue l’un des pôles industriels aéronautiques les plus ambitieux en France. Conçue pour répondre aux standards environnementaux et réglementaires les plus exigeants, AURA Factory, lauréate du programme France 2030 “Première Usine”, incarne une nouvelle génération d’usine aéronautique, tournée vers l’innovation, la performance industrielle et la responsabilité environnementale.

La création d’AURA Factory marque une étape majeure dans la montée en puissance d’AURA AERO et dans la structuration d’une filière aéronautique française innovante et souveraine. Dans un contexte international marqué par les enjeux de réindustrialisation et d’autonomie stratégique, AURA Factory s’inscrit pleinement dans la dynamique nationale de relance industrielle.

L’obtention du permis de construire constitue une étape clé dans le cadre du projet soutenu par l’Innovation Fund de la Commission européenne (95 M€), un appui stratégique déterminant pour accompagner la montée en puissance industrielle d’AURA AERO et permettre le passage à la production en série d’un avion bas-carbone.

À terme, 2 milliards de chiffre d’affaires seront générés et plus de 1 600 emplois directs seront créés sur le site, contribuant fortement au dynamisme économique du territoire et au développement de compétences industrielles de pointe dans la région Occitanie. Cette implantation renforcera l’écosystème aéronautique local, en générant également des milliers d’emplois indirects au sein de la chaîne d’approvisionnement.