Icelandair - données de trafic février 2026

Article publié le 3 avril 2026 par David Dagouret

Icelandair enregistre 289 000 passagers en février 2026. Trafic en hausse de 15% et ponctualité record en février 2026.

‎En février 2026, Icelandair a transporté 289 000 passagers, soit une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente. La répartition des passagers en février était la suivante : 42 % des passagers voyageaient à destination de l’Islande, 21 % au départ de l'Islande, 30% ont transité par l’Islande lors d’un voyage transatlantique et 7 % ont voyagé sur des vols domestiques en Islande.

Le nombre de passagers à destination et au départ de l’Islande a respectivement augmenté de 20 % et 19 %, reflétant l'accent stratégique mis par Icelandair sur ce marché. Le coefficient d’occupation a atteint un record de 79,9 %, et la ponctualité était de 88,9 %, soit une augmentation de 8,4 points d’une année à l’autre.

Le volume d’heures louées dans le cadre des opérations de leasing a augmenté de 26 % et le transport de marchandises, mesuré en tonnes-kilomètres de fret, a augmenté de 2 %. Les émissions de CO2 par tonne-kilomètre opérationnelle ont diminué de 4 % grâce au vaste programme de renouvellement de la flotte mis en place par la compagnie et à l'accent mis sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

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