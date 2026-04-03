Actualité aéronautique
Icelandair - données de trafic février 2026
Article publié le 3 avril 2026 par David Dagouret
Icelandair enregistre 289 000 passagers en février 2026. Trafic en hausse de 15% et ponctualité record en février 2026.
En février 2026, Icelandair a transporté 289 000 passagers, soit une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente. La répartition des passagers en février était la suivante : 42 % des passagers voyageaient à destination de l’Islande, 21 % au départ de l'Islande, 30% ont transité par l’Islande lors d’un voyage transatlantique et 7 % ont voyagé sur des vols domestiques en Islande.
Le nombre de passagers à destination et au départ de l’Islande a respectivement augmenté de 20 % et 19 %, reflétant l'accent stratégique mis par Icelandair sur ce marché. Le coefficient d’occupation a atteint un record de 79,9 %, et la ponctualité était de 88,9 %, soit une augmentation de 8,4 points d’une année à l’autre.
Le volume d’heures louées dans le cadre des opérations de leasing a augmenté de 26 % et le transport de marchandises, mesuré en tonnes-kilomètres de fret, a augmenté de 2 %. Les émissions de CO2 par tonne-kilomètre opérationnelle ont diminué de 4 % grâce au vaste programme de renouvellement de la flotte mis en place par la compagnie et à l'accent mis sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Sur le même sujet
- 06/07 easyJet connecte Nice à Funchal en vol direct
- 06/07 Azorra passe une nouvelle commande ferme de 15 Embraer E195-E2
- 06/07 Atlantic Airways passe à 3 vols par semaine entre Paris et les Îles Féroé
- 06/07 Riyadh Air prend possession de ses premiers Boeing 787
- 06/07 Volotea ouvre les ventes de son programme printemps-été 2027 en France
- 05/07 ANA et The Pokémon Company dévoilent de nouvelles livrées d'avions pour le 30e anniversaire de Pokémon
- 05/07 Flexjet est nommé fournisseur officiel de l'aviation privée de la Formula 1.
- 03/07 Le Corsair F-AZEG quitte l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais
- 03/07Deux Rafale survoleront l’ambassade des États-Unis à Paris ce soir
- 01/07 Textron Aviation célèbre la sortie d'usine du 500e Cessna Citation CJ4
- 01/07 Corsair ouvre deux lignes vers la Guadeloupe depuis Marseille et Toulouse
- 01/07 Korean Air célèbre les 50 ans de sa liaison Séoul-Zurich
- 30/06Survol d'un Mirage 2000 en Essonne et Seine-et-Marne ce mercredi 1er juillet
- 30/06 TAP inaugure ses vols vers Santa Maria
- 30/06 Air Transat renforce ses liaisons entre la France et le Canada pour l’hiver 2026‑2027
- 30/06 Transavia France présente son réseau pour la saison hiver 2026/2027
- 29/06 Saudia prend livraison de son premier Airbus A321XLR
- 29/06 Le Groupe Cathay commande deux Airbus A350F supplémentaires
- 29/06 La Thaïlande commande deux Airbus C295 pour son Armée de l'air
- 29/06 Volotea déploie un troisième avion à Lille et ouvre cinq lignes